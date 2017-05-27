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Режиссер Меньшов не видит оснований для особых условий в отношении Серебренникова

Культура
27 мая, 18:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

Владимир Меньшов добавил, что не считает, будто обыски, прошедшие у руководителя "Гоголь-центра", связаны его с политическими взглядами

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Владимир Меньшов

Владимир Меньшов

© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Режиссер Владимир Меньшов не видит оснований для особого отношения к художественному руководителю московского театра "Гоголь-центр" Кириллу Серебренникову, который был допрошен в качестве свидетеля в рамках расследования уголовного дела. Об этом Меньшов заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Я не могу врубиться, по какой причине я должен возмутиться происходящим. Если возмущаться, то в большей степени тем, что они возмущаются этим. Потому что они настаивают, настаивают, в частности, будем говорить, Миронов, Хаматова (актеры, выступившие в поддержку Серебренникова - прим. ТАСС), кто еще... принимали участие, подходили; они настаивают на том, что должна быть некая особая камера, особые следователи для режиссера Серебренникова, что нельзя его так вот вместе со всеми задерживать. Я не вполне догоняю, какого черта должно быть особое отношение", - сказал он.

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Меньшов добавил, что не считает, будто обыски, прошедшие у Серебренникова, и его последующий допрос связаны с политическими взглядами руководителя "Гоголь-центра" или с постановками в театре.

23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.

Обыски у Серебренникова проходили в рамках расследования уголовного дела о хищении около 200 млн рублей, выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства "Платформа" в 2011-2014 годах. Уголовное дело было возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере.

Речь идет о средствах, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" в соответствии с постановлением правительства. Бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева были задержаны.

В субботу, 27 мая, Пресненский суд Москвы отправил под арест сроком на два месяца бывшего главного бухгалтера АНО "Седьмая студия" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении госсредств. Интин по решению суда ранее был отправлен под домашний арест.

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Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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Меньшов, Владимир Валентинович Серебренников, Кирилл Семенович
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