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"Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля получил фильм Эстлунда "Квадрат"

Культура
28 мая, 21:38 дата обновления: 28 мая, 22:11 UTC+3 КАННЫ корр. ТАСС, Иван Батырев

Гран-при фестиваля получил фильм французского режиссера Робена Кампийо "120 ударов в минуту"

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Режиссер Рубен Эстлунд

Режиссер Рубен Эстлунд

© AP Photo/Alastair Grant

КАННЫ /Франция/, 28 мая. /Спец. корр. ТАСС Иван Батырев/. Картина шведского режиссера Рубена Эстлунда признана лучшей на завершившемся 70-м Каннском кинофестивале. Такое решение международное жюри во главе с испанским режиссером Педро Альмодоваром огласило на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Произнеся слова благодарности, режиссер предложил всему залу вместе с ним отметить этот успех. "Хочу сделать кое-что вместе с вами, чтобы отметить этот момент", - сказал он.

Обратившись к стоящим у сцены фотографам, режиссер попросил их развернуться лицом к залу, а публику призвал изобразить "крик радости". Зрители охотно поддержали этот порыв Эстлунда.

"Золотую пальмовую ветвь" получила драма, главный герой которой - разведенный отец, воспитывающий двух дочерей и работающий смотрителем музея современного искусства. В жизни он старается быть "правильным человеком", ездит на электромобиле и поддерживает гуманитарные проекты, но однажды у него крадут мобильный телефон, что запускает непредвиденную цепь событий, которые полностью переворачивают его жизнь.

Гран-при фестиваля 

Фильм французского режиссера Робена Кампийо "120 ударов в минуту" (120 battements par minute) удостоен Гран-при 70-го Каннского фестиваля.

Действие картины происходит в начале 1990-х годов в Париже. В центре сюжета - работа активистов одной из общественных организаций, которая борется с безразличием общества к проблемам больных СПИДом. На этом фоне на экране разворачивается история любви двух молодых людей, которые знакомятся на этой общественной работе. Фильм частично основан на реальных событиях.

Присуждение Кампийо Гран-при публика в зале Дворца фестивалей приветствовала самыми продолжительными аплодисментами в этот вечер. "Фильм Кампийо говорит о героях, которые спасают множество жизней", - заявил на пресс-конференции после церемонии глава жюри Педро Альмодовар.

70-й Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 17 по 28 мая. В основном конкурсе участвовали 19 фильмов, включая картину российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", которая по итогам фестиваля сегодня была удостоена приза жюри конкурса.

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Каннский кинофестиваль - 2017
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