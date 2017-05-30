Медведев поздравил Звягинцева с призом жюри Каннского фестиваля

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил режиссера Андрея Звягинцева и продюсера Александра Роднянского с призом жюри юбилейного, 70-го Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь". Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Искренне рад поздравить вас с призом жюри юбилейного, 70-го Каннского фестиваля. Ваша картина "Нелюбовь" открыла конкурсную программу и, несмотря на свое название, обрела любовь и признание кинокритиков и зрителей", - говорится, в частности, в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что картина стала настоящим событием кинофорума и "ярко продемонстрировала, что российское авторское кино пользуется популярностью и вызывает большой интерес во всем мире". "Вы создали киноленту, которая пронзительно и честно рассказала о жизни семьи, непростых отношениях отцов и детей, о чувствах и переживаниях, о том, что волнует каждого человека. И награда Канн - это достойная оценка вашего таланта и особого взгляда", - добавил глава правительства.

70-й Каннский кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 17 по 28 мая. В основном конкурсе участвовали 19 фильмов, включая картину российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь", которая по итогам фестиваля была удостоена приза жюри конкурса. Для Андрея Звягинцева это третья по счету награда Каннского фестиваля: в 2011 году он был удостоен главного приза в категории "Особый взгляд" за фильм "Елена", а в 2014-м получил премию за лучший сценарий за картину "Левиафан", участвовавшую в основном конкурсе смотра.