Лауреаты "Бенуа де ла данс" награждены в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Лауреатами международной балетной премии "Бенуа де ла данс" (Benois de la danse) стали представители балетных сцен России, Франции, Уругвая. Церемония вручения премии, которую по праву считают балетным "Оскаром", состоялась на Исторической сцене Большого театра России и стала юбилейной, 25-й.

Приз вручается за лучшие работы прошлого сезона. Лучшим в номинации "Хореографы" стал Кристал Пайт за постановку "Канон сезонов" Балета Парижской национальной оперы.

Первыми среди "Танцовщиц" стали Людмила Пальеро (Балет Парижской национальной оперы) и Мария Риккето (Национальный балет Уругвая).

В категории "Танцовщик" лучшими признаны премьер Большого театра Денис Родькин и Уго Маршан, представляющий Балет Парижской национальной оперы.

Принимая приз, Родькин поблагодарил своего педагога Александра Ветрова, партнершу по спектаклю Светлану Захарову и легендарного хореографа Юрия Григоровича, на чьих спектаклях вырос. "Для меня большая честь получить этот приз на сцене Большого театра. Наверное, это будет для меня одна из самых знаковых наград", - признался танцор.

Неизменным председателем жюри стал народный артист СССР Юрий Григорович. В связи с юбилеем приза в этом году в жюри вошли только лауреаты "Бенуа де ла данс" разных лет: художественный руководитель Национального балета Уругвая Хулио Бокка, прима Большого театра Светлана Захарова, художественный руководитель Венского государственного балета Манюэль Легри, художественный руководитель Национального балета Кореи Сю Джин Кан, художественный руководитель Вашингтонского балета Джули Кент, экс-директор балета Парижской национальной оперы и художественный руководитель Биеннале танца в Канне Брижит Лефевр, хореограф Йорма Эло.

Продолжение фестиваля

Завтра, 31 мая, состоится гала-концерт "Звезды Бенуа де ла данс - лауреаты за четверть века". В исполнении лучших танцовщиков мира будет представлена хореография Ролана Пети, Мориса Бежара, Ханса ван Манена, Матса Эка, Уильяма Форсайта, Начо Дуато, Уэйна МакГрегора, Каролин Карлсон и других известных хореографов. Как сообщили организаторы, также будут показаны сочинения, созданные лауреатами Бенуа специально к юбилею. К примеру, Иван Васильев поставил дуэт, который исполнит со своей супругой Марией Виноградовой.

По традиции, сбор от гала-вечеров фестиваля "Бенуа де ла данс" передается в виде персональной материальной помощи наиболее нуждающимся ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.

"Бенуа де ла данс"

Премия была учреждена в 1991 году Международным союзом деятелей хореографии. Премией, не имеющей аналогов в международной практике, отмечаются наиболее талантливые работы в области хореографии за минувший год. Как правило, претендентами на награду становятся представители основных балетных профессий: хореографы, балерины, танцовщики. Выдвигают номинантов сами члены международного жюри, которое в итоге и определяет лучших.

Фестиваль "Бенуа де ла данс" проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Информационным партнером выступает агентство ТАСС.