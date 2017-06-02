Эмир Кустурица получил легкие повреждения в ДТП

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БЕЛГРАД, 2 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица, пострадавший в ДТП на трассе Чачак-Лиг, получил легкие повреждения и после медосмотра продолжил путь в Белград. Об этом сообщило агентство Бета.
"Режиссер Кустурица получил легкие повреждения в автомобильной аварии в Лиге и после осмотра продолжил путь в Белград. Его водитель Вичентие Савич госпитализирован в отделение общей хирургии", - приводит агентство заявление представителей больницы в Валево.
Автомобиль марки Mercedes, в котором находился режиссер, вылетел с дороги около 23:00 часов (00:00 мск) в ночь с четверга на пятницу. Согласно первоначальным данным, Кустурице и водителю машины была оказана первая медицинская помощь, после чего оба были госпитализированы в больницу города Валево. Позднее появилась информация, что в медцентр Валево они не поступали, а были сразу доставлены в столичную клинику.
Автотрасса, недавно построенная в Сербии от города Лиг до города Чачак, отличается повышенной аварийной опасностью. Несмотря на то, что она строилась по последним технологиям, оборудована современными отбойниками, а качество полотна очень высокое, передвигаться по этому отрезку непросто. При разрешенной скорости в 120 км/ч дорога изобилует огромным количеством поворотов и изгибов, связанных со сложным рельефом местности.
В эти дни Кустурица должен был отправиться в Китай, где он собирается снимать фильм.