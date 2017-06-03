В США проходит фестиваль детских русскоязычных театров

ВАШИНГТОН, 3 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Седьмой Международный фестиваль детских и юношеских русскоязычных театров уже привлек внимание зрителей, несмотря на то, что первые спектакли прошли в будний день в пятницу. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали организаторы этого события, которое проходит в Вашингтоне.

"Фестиваль открылся Пушкинским баллом в четверг в посольстве Российской Федерации, а сегодня были первые три показа в театре Гринберга в Американском университете. Выступили три театра, из них два - впервые", - сказала Екатерина Дукельская, председатель оргкомитета фестиваля. По ее словам, "зал был в принципе наполнен", этому способствовала активная информационная кампания, в том числе, среди русскоязычного сообщества Вашингтона.

"Театры-участники привезли с собой большую группу поддержки. Конечно, это была пятница, рабочий день. А уже на завтрашние спектакли ожидается полная наполняемость зала", - добавила зампредседателя оргкомитета Дарья Споткай.

Организаторы подчеркивают, что на каждую постановку отводится строго ограниченное время - 60 минут. "Это фестивальный формат, он предполагает просмотр нескольких спектаклей. Мы не можем дать больше времени", - пояснила Дукельская. Если участники спектакля превышают лимит - им даже могут отключить свет и микрофоны.

Постановки в рамках фестиваля оценивает профессиональное жюри под председательством московского актера и режиссера Олега Голуба, создателя роликов для проекта "Жить". Среди них - посвященное 9 мая видео "Они живы, пока мы их помним!".

"Награды мы выдаем только по заслугам, жюри объективно и адекватно оценивает те спектакли, которые мы видим. Нет никаких скидок для театров, которые давно участвуют", - сказал он корреспонденту ТАСС. "Фестиваль растет и мы видим, что режиссеры принимают во внимание то, что мы им говорим", - добавил он.

Показы продлятся до воскресенья, после чего состоится награждение победителей в разных номинациях.