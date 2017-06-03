Директору Центра русского языка и культуры в Осло вручили медаль Пушкина

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ОСЛО, 3 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Медаль Пушкина "за большой вклад в сохранение русского языка" за рубежом была вручена директору Центра русского языка и культуры в Осло Татьяне Рейерсен. Почетная награда присуждена ей указом президента России Владимира Путина и передана российским послом в Норвегии Теймуразом Рамишвили.
Центр, основанный в 2003 году на базе норвежско-русского общества, является школой дополнительного образования, где по выходным русский язык, литературу и музыку, а также историю и географию России изучают свыше 200 детей и подростков. Преподавание, основная форма которого - комплексные нестандартные уроки, ведут четыре магистра педагогики и 10 специалистов с высшим педагогическим образованием. Как отметила Рейерсен, эффективность применяемых методик была подтверждена первым в Скандинавии тестированием детей - билингвов на знание русского языка, которое в мае с помощью специалистов Санкт-Петербургского государственного университета успешно прошли ученики Центра, получившие государственные сертификаты.
"За два, три или четыре часа в неделю ребенка русскому языку, конечно, не научить. Здесь обязательно должны помогать мамы и папы - только их труд в дополнение к школе может привести к какому-то результату, - рассказала Рейерсен корреспонденту ТАСС. - При этом мы очень горды проведенным в мае тестированием наших детей, а главное - ими гордятся сами дети, а также родители, которые показывают сертификаты своим друзьям и знакомым".
По ее словам, основной проблемой Центра остается отсутствие спонсоров и материальной поддержки как с российской, так и с норвежской стороны. "Мы находимся на самоокупаемости и осуществляем всю свою деятельность за счет родительской платы. Если бы мы получали какую-то материальную помощь, то смогли бы снизить расценки на обучение. Благодаря этого больше детей пришло бы в школу учить русский язык, а это именно то к чему мы все стремимся - к сохранению русского языка и культуры за пределами России", - отметила Рейерсен.
Награждение состоялось в ходе 11-го ежегодного заседания Координационного совета (КС) соотечественников в Норвегии. Участники заседания подвели итоги годовой работы КС в Норвегии, прошедших заседаний регионального и всемирного координационных советов российских соотечественников. Были обсуждены организационные вопросы и актуальные для соотечественников проблемы. Состоялись презентации трех русских школ в Осло, а также проектов, посвященных Году экологии в России.