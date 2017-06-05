В Вашингтоне завершился седьмой Международный фестиваль детских русскоязычных театров

ВАШИНГТОН, 5 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Большим гала-концертом и вручением наград в воскресенье завершился седьмой Международный фестиваль детских и юношеских русскоязычных театров, триумфаторами которого стали юные актеры из Канады.

Во время церемонии награждения решением жюри Гран-при фестиваля был присужден детскому русскому музыкальному "Театру в Авроре" из Онтарио за спектакль "Зеркало Софии". Его режиссер Вероника Пресман получила приз за лучшую работу.

В целом, театр из Канады, который в этот раз привез две постановки "Зеркало Софии" и "Домовой", победил почти во всех номинациях, в том числе, за лучший актерский ансамбль, за мужские, женские роли первого и второго плана. Помимо него свои работы представили еще 10 русскоязычных театров из 8 американских штатов и еще один из Канады.

"Этот фестиваль запомнился тем, что максимальное количество наград ушло одному театру. На позапрошлом фестивале они получили Гран-при, на прошлом - приз за лучшую режиссерскую работу. А в этот раз они привезли два спектакля", - поделился своими впечатлениями в беседе с корр. ТАСС председатель жюри, московский актер и режиссер, создатель роликов для проекта "Жить" Олег Голуб.

Представленным в этом году работам конкурсантов он дал положительную оценку. "Уровень хороший. Новые участники это увидели, поняли, над чем нужно работать. И я думаю, на следующем фестивале они получат более серьезные награды", - добавил председатель жюри.

Фестиваль завершился гала-концертом в столичном театре Гринберга, во время которого юные артисты исполняли сольные номера, в том числе хореографические. Президент совета учредителей фестиваля Светлана Соколова со своей стороны поблагодарила Россотрудничество и посольство России в Вашингтоне за оказанную помощь и содействие.