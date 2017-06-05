Конкурс "Новая волна 2017" переедет из центра Сочи в Олимпийский парк

СОЧИ, 5 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Территория Имеретинской низменности Сочи, где расположен Олимпийский парк, станет в этом году местом проведения Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2017". О смене места для возведения концертного зала "New Wave hаll" в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в оргкомитете конкурса.

"Площадка наша мобильная, она собирается и разбирается в любом месте. В этом году решили провести конкурс на территории Олимпийского парка", - сказали в пресс-службе "Новой волны".

Более точное место размещения концертного зала "New Wave hаll" организаторы конкурса пока не назвали. В кассах, где уже предлагают билеты на концерты звезд российской эстрады в рамках конкурса, отмечают, где выступления пройдут в Олимпийском парке Сочи.

Конкурс "Новая волна" с 2002 по 2014 годы проводился в Юрмале. Два года назад организаторы перенесли его проведение в Сочи, концерты проходили на территории Морского вокзала курорта. Одной из причин "переезда" фестиваля стал введенный латвийскими властями запрет на посещение территории страны российскими артистами, в числе которых - исполнители Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов. В состав жюри ежегодно входят наиболее известные артисты и музыканты из России и других стран, председателем жюри является народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2017" пройдет в Сочи 8 по 14 сентября.