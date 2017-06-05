Кончаловский поблагодарил зрителей "Рая" в Токио за то, что они пришли в зал без поп-корна

ТОКИО, 5 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Российский режиссер Андрей Кончаловский перед показом своего фильма "Рай" в рамках "Русских сезонов" в Японии рассказал, что одним из своих учителей считает легендарного японского режиссера Акиру Куросаву и поблагодарил зрителей за то, что все они пришли на фильм без поп-корна. Показ начался в понедельник в токийском кинотеатре Toho Cinemas в районе Роппонги при полном зале.

Сначала российский режиссер поделился с публикой тем, что давно считает японскую культуру близкой. По его словам, с детства он видел гравюры японского художника Кацусики Хокусая. "Мой дед был великим русским художником (Василий Суриков - прим. ТАСС), и он очень любил японскую гравюру. С детства я видел работы Хокусая", - сказал Кончаловский.

Привлекательна, по мнению режиссера, и философия японцев. "Я думаю, что японский принцип культуры чрезвычайно важен и для русской культуры - минимальные средства при максимальном результате. В этом смысле я учусь у вашей культуры быть максимально сдержанным", - говорит он.

Учитель Куросава

Предваряя показ фильма, Кончаловский рассказал о двух типах режиссеров - тех, кто снимает на протяжении карьеры по сути "одну очень длинную картину", и тех, кто мастерски работает со всеми жанрами.

"Вот великий Куросава снимал все: трагедии, комедии, коммерческие фильмы. Он снимал любой жанр. Я учусь у него снимать разные жанры", - сказал он, вспомнив, как однажды в начале 1970-х он работал на одном этаже на "Мосфильме" с Куросавой, монтировавшим "Дерсу Узала" (1975 год), и не подозревал, что спустя 14 лет ему представится возможность снять фильм по его сценарию - "Поезд Беглец" (Runaway Train, 1985 год).

Готовясь к тем съемкам, Кончаловский приехал в Японию, и Куросава сам объяснял ему, какими он видит те или иные планы картины. "Я никогда не забуду эти дни, потому что тогда он готовил суси, а я их ел", - сказал режиссер, а позднее на сцену вынесли фото, на котором Кончаловский и Куросава беседуют у подоконника на фоне знаменитой горы Фудзи.

Соблазнительное умное зло

Режиссер не стал пояснять содержание фильма, предложив зрителям самим посмотреть картину, но порассуждал о тех философских проблемах, которые озадачивали его. "Меня волновала соблазнительность зла. Прошлый век отличался тем, что все люди хотели быть счастливыми, конечно, и нация хочет быть счастливой… Но трагедия XX века заключается в том, что идея была в построении рая за счет другой нации или наций", - сказал он, отметив, что "невозможно построить рай в одной стране, не построив ада в другой".

Кончаловский предупредил зрителей о соблазнительности и уме, которые присущи злу. "Эта была трагедия Германии и не только Германии, потому что зло очень умное. Если бы зло было глупым, то никто к нему бы не шел", - заключил он в своих рассуждениях.

В завершение Кончаловский поблагодарил зрителей. "Я благодарен, что вы не едите поп-корн. Когда люди едят поп-корн, у них очень хрустит, и не слышно тишины. Я думаю, что лучшая музыка на свете, и японцы это знают лучше, чем кто бы то ни было, - это тишина", - обратился он к публике перед тем, как в зале выключили свет.

Планы на будущее

По мнению российского режиссера, важен сам факт того, что его фильм показывают в рамках "Русских сезонов". "Мне кажется, что сейчас такое время в политике, когда искусство может помочь друг друга понять", - считает он.

Кончаловский поделился, что в следующем году в рамках культурных обменов между Россией и Японией он надеется привезти сюда и другие свои работы. "Я не только кинорежиссер, я еще ставлю спектакли, рок-оперы и оперы. На будущий год я надеюсь привезти трилогию Чехова ("Три сестры", "Дядя Ваня", "Вишневый сад" - прим, ТАСС) и рок- оперу "Преступление и наказание" по роману Достоевского", - добавил он.

"Русские сезоны" в Токио

Показ "Рая" в Токио проходит в рамках фестиваля "Русские сезоны", официальная церемония открытия которых прошла 4 июня при участии премьер-министра Японии Синдзо Абэ и вице-премьера РФ Ольги Голодец. В течение года японской публике будет показано свыше 200 мероприятий, на которых они смогут ознакомиться с российским балетом, театром, музыкой и кино.

В фильме "Рай", который увидели жители и гости Токио, переплетаются три судьбы - русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Главные роли исполняют супруга Кончаловского, актриса Юлия Высоцкая, актеры Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен, Петер Курт, Виктор Сухоруков и другие.