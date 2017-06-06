Государственная спецшкола Нью-Йорка планирует ежегодно отмечать день рождения Пушкина

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Одна из наиболее престижных государственных школ Нью-Йорка - Средняя техническая школа Стэйтен Айленда - впервые отметит во вторник день рождения А.С.Пушкина. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС вице-президент Американского совета преподавателей русского языка и литературы, учитель этой школы Наталья Ушакова.

День рождения Пушкина как традиция

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Она напомнила, что техническая школа Стэйтен Айленда является одной из восьми нью-йоркских специализированных школ, куда учащиеся зачисляются по итогам сложных вступительных экзаменов. И именно эта школа является единственной во всей Америке, где абсолютно все ученики - 1200 человек - изучают русский язык как иностранный в обязательном порядке.

"По согласованию с департаментом образования, начиная с этого года мы планируем отмечать день рождения великого русского поэта в стенах нашей школы и хотели бы сделать это ежегодной традицией, - рассказала Ушакова. - На уроках русского языка и литературы школьники выступят сегодня с докладами, презентациями, будут читать стихи Пушкина, рассказывать о роли поэта в русской и мировой культуре. Кроме того, тема Пушкина, исторические и культурные особенности той эпохи предполагается обсудить и на уроках английского языка и истории". Среди учащихся будет проведен также конкурс на лучший рисунок, посвященный дню рождению поэта.

По словам Натальи Ушаковой, все ученики школы хорошо знакомы с наследием Пушкина, знают его стихи, отрывки из поэм наизусть и восприняли новую идею с большим энтузиазмом. Портрет поэта в этот день будет постоянно отображаться и на больших экранах, развешенных в стенах школы.

На каникулы - в Россию

Обязательное преподавание русского языка в Средней технической школе Стэйтен Айленда было введено еще в 80-х годах прошлого века. Как напомнила собеседница агентства, "тогда вся инженерная мысль, ученые, работающие в области точных, естественных наук с большим уважением относились к России и всему русскому, поскольку у всех на устах был космос, научные и технические достижения, российская передовая наука". "С учетом того, что наша школа является специализированной именно в области математики и технических наук, было принято решение ввести в образовательную программу русский, чтобы будущие американские ученые легко находили общий язык с российскими коллегами", - отметила она.

По словам Ушаковой, ученики школы Стэйтен Айленда посетили в 80-е годы Москву и стали одними из первых американских учащихся, прибывших в российскую столицу в годы перестройки. С тех пор на протяжении многих лет такие поездки стали традицией, которая, к сожалению была прервана в 2011 году. "В настоящее время мы хотим возобновить эту программу, и в следующем году наши ученики вновь посетят во время весенних каникул Москву, Санкт-Петербург, попрактикуются в знании русского языка и впервые познакомятся с Россией", - рассказала Ушакова. По ее словам, в апреле этого года руководители школы и Государственного института русского языка имени Пушкина подписали соглашение о партнерстве.

Интерес к русскому языку растет

Наталья Ушакова полагает, что в последние годы интерес к изучению русского языка среди американцев растет. "В Нью-Йорке русский стал уже одним из основных рабочих языков, в большинстве вузов страны знание русского считается дополнительным преимуществом при принятии решения о зачислении абитуриента, - сказала она. - По всей Америке в течение учебного года постоянно проводятся олимпиады по русскому языку, студенты пишут сочинения на русском, которые проверяют филологи в Москве. При этом изучать русский хотят не только дети эмигрантов стран бывшего СССР, но и многие коренные американцы, меняющие в последнее время в целом свое отношение к необходимости знать иностранные языки".