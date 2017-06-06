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Игги Поп приедет в Москву в год своего 70-летия

Культура
6 июня, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Музыкант выступит в столице в рамках большого гастрольного тура

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Игги Поп

Игги Поп

© EPA/JOSE SENA GOULAO

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Американский рок-певец Игги Поп даст концерт в московском клубе Stadium 19 октября. Об этом сообщили в пресс-службе организатора гастролей.

Рокер, отметивший 21 апреля 70-летие, проводит юбилейный год в большом гастрольном туре. В ближайшее время он выступит в Италии, Франции, Канаде, США, Бельгии и Нидерландах.

В прошлый раз музыкант приезжал в Россию в 2010 году вместе с группой The Stooges.

Игги Поп (настоящее имя - Джеймс Ньюэл Остерберг - James Newell Osterberg) начал музыкальную карьеру в группе The Iguanas, от названия которой и взял свое прозвище. В 1967 году вместе с бас-гитаристом Дэйвом Александром и братьями гитаристом Роном и барабанщиком Скоттом Эштонами основал рок-группу The Stooges, в 2010 году принятую в Зал славы рок-н-ролла. Коллектив неоднократно прекращал существование и вновь собирался. Летом 2016 года гитарист Джеймс Уильямсон объявил о распаде группы.

Параллельно Поп вел сольную карьеру. В таком формате музыкант выпустил 17 альбомов, самые известные - The Idiot и Lust for Life (оба 1977 года). Релиз последней пластинки - Post Pop Depression - состоялся в марте 2016 года.

Игги Поп прославился в том числе тем, что одним из первых стал прыгать на концертах в толпу, а также другими неординарными поступками. Его принято считать панк-рокером, однако сам музыкант отрицает такое определение, как и отношение к глэм-року и альтернативе.

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