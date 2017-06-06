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В Риме объявлены лауреаты Пушкинской премии 2017 года

Культура
6 июня, 20:24 UTC+3 РИМ РИМ 6, июня. /ТАСС

Торжественная церемония награждения состоится 20 июня

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РИМ, 6 июня. /ТАСС/. Международная Пушкинская премия во второй раз будет присуждена в столице Италии. Лауреатами 2017 года стали русская художница Наталья Царькова, итальянский литературовед Алессандра Карбоне из Пизанского Университета и корреспондент ТАСС в Италии и Ватикане Алексей Букалов. Решение обнародовано в 218-ю годовщину со дня рождения А.С.Пушкина. Торжественная церемония награждения состоится 20 июня на Капитолийском холме, в римской мэрии, в историческом зале Протомотека.

Как указано в пресс-релизе мэрии, премией отмечаются произведения и исследования, "демонстрирующие связи и преемственность между итальянской и российской культурами". Согласно уставу премии, учрежденной в 2014 году итальянской ассоциацией "Друзья Великой России" во главе с кавалером Паоло Драгонетти де Торрес Рутили и журналистом Юлией Базаровой, премия "призвана показать взаимное влияние произведений искусства и литературы, созданных на родине Александра Пушкина и в Италии".

Первым ее лауреатом в 2014 году стала итальянская поэтесса Антонелла Анеда. В жюри премии, которая отныне будет присуждаться каждые два года, входят, наряду с учредителями: итальянский критик Арнальдо Коласанти (президент), Даниэла Сора из итальянского издательства Русской литературы "Воланд", директор итальянского Института культуры в Москве Ольга Страда, поэтессы Наталья Степанова и Габриэла Сика, профессора-русисты Стефано Гардзонио из Пизанского университета и Клаудия Скандурра из Римского университета "Ла Сапьенца".

Перу Алексея Букалова, кавалера российской Медали Пушкина, Ордена Дружбы и медали "300-летие Санкт-Петербурга", принадлежат книги о творчестве великого поэта, в том числе "Роман о Царском Арапе", "Пушкинская Италия", "Пушкинская Африка", "Берег дальный".

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