В Риме объявлены лауреаты Пушкинской премии 2017 года

Путин обсудил с эмиром Катара международные проблемы и двустороннее сотрудничествоПолитика 6 июня, 21:33
ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в СирииМеждународная панорама 6 июня, 21:31
Демченко победил Бакро в седьмом туре чемпионата Европы по шахматамСпорт 6 июня, 21:27
FIS настаивает на увеличении срока дисквалификации норвежской лыжницы ЙохаугСпорт 6 июня, 21:20
"Локомотив" согласовал с Алексеем Миранчуком новый четырехлетний контрактСпорт 6 июня, 21:19
Ученые разошлись в оценке законопроекта об изменении порядка выборов главы РАННаука 6 июня, 21:16
Бачински сыграет с Остапенко в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннисуСпорт 6 июня, 21:10
Глава ЦИК пообещала упростить систему голосования к следующим выборам в ГосдумуПолитика 6 июня, 21:08
Скончался саудовский миллиардер Аднан Хашогги - крупнейший торговец оружиемОбщество 6 июня, 20:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 6 июня. /ТАСС/. Международная Пушкинская премия во второй раз будет присуждена в столице Италии. Лауреатами 2017 года стали русская художница Наталья Царькова, итальянский литературовед Алессандра Карбоне из Пизанского Университета и корреспондент ТАСС в Италии и Ватикане Алексей Букалов. Решение обнародовано в 218-ю годовщину со дня рождения А.С.Пушкина. Торжественная церемония награждения состоится 20 июня на Капитолийском холме, в римской мэрии, в историческом зале Протомотека.
Как указано в пресс-релизе мэрии, премией отмечаются произведения и исследования, "демонстрирующие связи и преемственность между итальянской и российской культурами". Согласно уставу премии, учрежденной в 2014 году итальянской ассоциацией "Друзья Великой России" во главе с кавалером Паоло Драгонетти де Торрес Рутили и журналистом Юлией Базаровой, премия "призвана показать взаимное влияние произведений искусства и литературы, созданных на родине Александра Пушкина и в Италии".
Первым ее лауреатом в 2014 году стала итальянская поэтесса Антонелла Анеда. В жюри премии, которая отныне будет присуждаться каждые два года, входят, наряду с учредителями: итальянский критик Арнальдо Коласанти (президент), Даниэла Сора из итальянского издательства Русской литературы "Воланд", директор итальянского Института культуры в Москве Ольга Страда, поэтессы Наталья Степанова и Габриэла Сика, профессора-русисты Стефано Гардзонио из Пизанского университета и Клаудия Скандурра из Римского университета "Ла Сапьенца".
Перу Алексея Букалова, кавалера российской Медали Пушкина, Ордена Дружбы и медали "300-летие Санкт-Петербурга", принадлежат книги о творчестве великого поэта, в том числе "Роман о Царском Арапе", "Пушкинская Италия", "Пушкинская Африка", "Берег дальный".