Денис Мацуев впервые исполнил в Казани самый известный концерт Рахманинова

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Пианист Денис Мацуев впервые исполнил в Казани концерт №2 для фортепиано с оркестром, который считается самым известным произведением Сергея Рахманинова, на закрытии фестиваля в честь композитора "Белая сирень", сообщил корреспондент ТАСС с места события.

"Когда слышишь музыку Рахманинова, сразу перед глазами предстают уникальные виды нашей русской природы и, конечно, сколько бы мы раз не играли второй концерт Рахманинова, который играем здесь впервые, это всегда импровизация, чувство, которое озаряет тебя на сцене", - сказал Мацуев журналистам.

Также на закрытии фестиваля исполнили поэму Рахманинова для солистов, хора и оркестра "Колокола". В ней впервые в Казани прозвучали семь колоколов (самый крупный из них весом 80 кг), которые были отлиты в Ярославской области по заказу Государственного симфонического оркестра Татарстана.

Фестиваль "Белая сирень" проводится в Казани с 2011 года, в этот раз - седьмой. Выбор города обусловлен несколькими факторами. Один из них дружба Рахманинова с Федором Шаляпиным, уроженцем этого города. Также фамилия Рахманинова восходит к древне-татарскому роду, пояснили ТАСС организаторы фестиваля. Что касается названия фестиваля, то считается, что поклонницы Рахманинова после его выступлений дарили музыкантам именно белую сирень.

Традиционно программа фестиваля состоит из произведений Рахманинова. Однако в этом году впервые в нее включили исполнение Государственным симфоническим оркестром (ГСО) Татарстана балета Игоря Стравинского "Весна священная". "Включение в программу произведения Стравинского обусловлено личным выбором маэстро (то есть, Александром Сладковским, главным дирижером ГСО Татарстана)", - отметили ТАСС в пресс-службе ГСО.

Международный фестиваль им. Сергея Рахманинова "Белая сирень" проходил в Казани с 27 мая по 7 июня. За шесть лет в фестивале приняли участие выдающиеся российские и зарубежные музыканты - Михаил Плетнев, Николай Луганский, Борис Березовский, Вадим Холоденко, Дмитрий Маслеев, Рамзи Ясса (Франция-Египет), Фредерик Кемпф (Великобритания), Полина Осетинская, Максим Могилевский и другие.