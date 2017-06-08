Киноверсию спектакля по роману Мединского планируют выпустить к весне 2018 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Приморский академический краевой драматический театр 12 июня покажет в Москве спектакль "Стена" по роману министра культуры РФ Владимира Мединского. В этот же день пройдет досъемка для стереокиноверсии постановки, которую планируют выпустить к весне 2018 года.

"Основную съемку мы уже провели, 12 июня состоится досъемка", - сообщил ТАСС генеральный директор Научно-исследовательского кинофотоинститута (филиал Киностудии имени Горького) Алексей Кучеренко. По его словам, работа над киноверсией спектакля в 3D "должна быть завершена к концу года", выпустить на российские экраны и на DVD его планируют к весне 2018 года.

Ранее сообщалось, что министр культуры бесплатно передал свои авторские права на роман Приморскому театру, который поставил его в 2016 году. Фамилия Мединского будет также стоять в кадрах киноверсии спектакля. Роман "Стена" уже был ранее экранизирован Дмитрием Месхиевым. В книге рассказано об осаде польским войском под командованием короля Сигизмунда III города Смоленска в 1609-1611 годах.

Приморский академический краевой драматический театр привез свои спектакли в Москву в рамках программы "Большие гастроли" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ. На сцене Центрального академического театра Российской Армии, начиная с 8 июня, будут показаны постановки "Забыть герострата", "Поминальная молитва, "Крейсер".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры, показ исторической хроники в двух действиях по одноименному роману Владимира Мединского - это отдельный проект, его показ не финансируется из бюджета Федерального гастрольного центра, коллектив привлек внебюджетные источники. В числе специально приглашенных гостей спектакль посетит и сам министр.