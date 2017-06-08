В Сочи открылась совместная выставка художника Андрияки и учеников центра "Сириус"

СОЧИ, 8 июня. / Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Первая совместная выставка народного художника России Сергея Андрияки и воспитанников Образовательного центра "Сириус" открылась в Сочи. В залах Художественного музея курорта представлены работы юных художников, прошедших интенсивный курс обучения у мастера, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе центра.

"В экспозиции представлены 64 работы участников образовательных смен по направлению "Живопись" Образовательного центра "Сириус", а также почти 200 произведений студентов Академии акварели и изящных искусств и полотен самого мастера - действительного члена Российской академии художеств (РАХ), ректора Академии акварели, народного художника Сергея Андрияки", - сказали в "Сириусе".

На мастер-классах и пленэрах с лучшими педагогами России ребята из разных регионов приобретают профессиональные навыки и осваивают техники работы, расширяют знания о жанрах и направлениях в искусстве. "Я вижу изменения большие. Дети, которые приезжали к нам в первые заезды и потом повторно..., показывают очень большой прогресс, разница колоссальная", - отметил на открытии выставки Сергей Андрияка.

Известный художник отметил особый подход к занятиям с детьми в образовательном центре. За 24 дня интенсивных занятий ребята из регионов узнают больше, чем за годы посещения уроков в обычных городских художественных школах. Всего за время работы центра "Сириус" обучение по направлению "Живопись" прошли 819 юных художников.

Выставка под названием "Волшебство акварели. Мастер и ученик" будет работать в Сочи до 6 августа.

О "Сириусе"

Центр "Сириус" открыт Образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его Попечительский совет. Фонд учрежден выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Задача "Сириуса" - выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами.

На профессиональные программы ежемесячно зачисляются 600 школьников по таким направлениям как наука, спорт и искусство. Обучение, пребывание и проезд в "Сириус" для детей бесплатные.