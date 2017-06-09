Радзинский планирует прочитать пьесы из своего сборника "Дочь Ленина" со сцены

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Новый сборник пьес "Дочь Ленина. Взгляд на историю" Эдварда Радзинского появился в книжных магазинах страны.

Сам автор пообещал лично прочесть свои произведения публике с одной из сцен в Москве.

"Здесь есть много пьес, которые я буду читать сам. Я просто жду", - сказал Радзинский на пресс-конференции в ТАСС, представляя свой сборник. Он не назвал сцену и время выхода с премьерой.

"Я постепенно перешел на самообслуживание, я сам читаю пьесы. Я боюсь, что, если я и алфавит читать буду, тоже будет зал", - заявил он. По словам Радзинского, появление нового сборника является его возвращением в драматургию.

Он также сообщил, что в сентябре в Зале имени Чайковского будет читать пьесу "Последняя ночь последнего царя" в сопровождении Русского национального оркестра.

Поддержать Радзинского на пресс-конференцию в ТАСС пришел актер и режиссер Армен Джигарханян, который сам играл в пьесах автора, например, в постановках "Снимается кино" (1967), "Театр времен Нерона и Сенеки" (1985), "Беседы с Сократом" (1975).

"У меня ощущение, что это про меня написано. Это называется одинаковое мышление", - сказал Джигарханян о новом сборнике.

Новая книга драматурга вышла в редакции "Времена" издательской группы АСТ. Пять пьес объединены одной общей темой - взглядом на историю глазами женщины.