"Авангарденс" в Петербурге вывернул деревья вверх корнями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. На Х международном фестивале Русского музея "Императорские сады России", который в этом году проходит под названием "Авангарденс", дизайнерские цветники с черными и красными квадратами и перевернутыми деревьями дополнены звуками биения сердца природы и ароматами революции. Фестиваль продлится до 18 июня.

"Это не просто выставка современного искусства или авангарда - это искусство в современных и авангардных традициях, которое живет на фоне традиционного ландшафта исторического сада", - сказал на открытии фестиваля директор Русского музея Владимир Гусев.

"Когда мы начинали 10 лет назад этот проект (фестиваль ландшафтного дизайна), когда нам передали Михайловский сад, мы поставили перед собой две задачи. Во-первых, чтобы это не была одноразовая рекламная акция, во-вторых, чтобы этот фестиваль был связан с музеем, музейными традициями, с искусством, которое хранится в этих стенах, с художниками", отметил руководитель музея.

По его словам, организаторы фестиваля стараются показывать то, что связано с историей искусства, историю стилей в изобразительном искусстве. "В Русском музее самая большая и самая полная в мире коллекция русского авангарда, и сегодня мы посвящаем фестиваль авангарду", - сказал Гусев.

"Черный квадрат" сделали кубом

Многие участники фестиваля предложили свое видение произведений самых известных авангардистов. Несколько композиций посвящены "Черному квадрату" Казимира Малевича. Эту тему обыграл в своей композиции петербургский архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ). Ее авторы превратили квадрат в куб, у которого одни грани окрашены в черный цвет, а другие декорированы живыми цветами. Внутри куба оборудован маленький кинозал, в котором показывают ретро-репортажи о спорте и прочих достижениях.

"Черный квадрат - плоская одноцветная фигура. Но, может быть, это лишь передняя сторона чего-то большего, например, куба? Ведь мы знаем, что если строго фронтально глядеть на объемный предмет, может сложиться ложное впечатление о его плоскости", - написано в пояснении к композиции. Посетителям предлагается выйти за пределы видимого и сместить точку зрения.

Еще один куб в саду поставили испанские дизайнеры, которые взаимодействуют с филиалом Русского музея в Малаге. Красный куб, который можно пройти насквозь, посвящен творчеству другого знаменитого авангардиста - Василия Кандинского. Он окружен геометрическими фигурами, которые у Кандинского имели свое цветовое воплощение - синий круг, желтый треугольник. Сам художник объяснял, что его картины нужно воспринимать как бы изнутри, поэтому в садовую композицию можно войти.

Участники фестиваля заставили "выйти" за пределы полотен героев картин Малевича. Авангардные фигуры спортсменов расставлены на газонах сада, приглашая посетителей при помощи мобильного приложения принять участие в конкурсе "Увидеть авангард" с вопросами об искусстве. Гости фестиваля могут примерить на себя образ "Женщины с граблями" Малевича. Она изображена на стенде для фотографирования.

С тематикой картин авангардистов перекликается ландшафтный проект финского дизайнера Рейо Кела "Тихий народ". Несколько десятков крестов, на которые надеты яркие костюмы. В качестве головы у "тихого народа" куски дерна. "Через призму авангарда авторы проекта пытаются рассмотреть в молчаливой толпе яркие образы нового времени", - поясняют организаторы фестиваля.

Запах революции

Российские парфюмеры напомнили на цветочном фестивале о свойстве растений, которое невозможно воплотить в изобразительном искусстве. Запахи, которые представила в Михайловском саду Гильдия парфюмеров, тоже посвящены русскому авангарду и историческим событиям начала ХХ века.

"В серии "Авангард" парфюмерные композиции являются ароматным впечатлением от творчества художников- авангардистов. Ароматы составили в этом проекте единое полотно... парфюмерной проекции творчества художников Малевича, Кандинского, Суетина, Родченко, Ларионова, Гончаровой, Матюшина, Гуро", - рассказала ТАСС президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова.

Она сама создала аромат "Василий Кандинский". Как призналась парфюмер, он получился с 16-го раза. "Я взяла за основу цветовую гамму Кандинского, который описывал зеленый цвет как стабильный и привнес в него цвета, которые движутся - синий и желтый. Зеленый раскрывается сначала желтым, а затем уходит в синий и затягивает в себя", - сказала Чернышова. В аромате сочетаются нотки лимона, грейпфрута, зелени, смородины и мирры.

В этом же проекте парфюмеры представили серию ароматов "Именем революции", в которую вошли духи "Товарищ Маузер", "Матрос Железняк", "Клара и Роза", "Петроград", "Анархист". Запах революционного Петрограда состоит, по мнению парфюмеров, из дыма, гари, воды, грохота выстрелов, свободы и перемен.

"Товарищ Маузер", как рассказала президент Гильдии парфюмеров, пахнет сталью, которая приближается к лицу, кожаной портупеей, порохом и оружейной смазкой. Это достигается за счет ноток лайма, чабреца, лаванды, рома и колючего можжевельника.

Ароматы выставлены в саду на тумбах, оформленных в революционной стилистике.

Авангард в экологии

Организаторы фестиваля "Авангарденс" учли, что он проводится не только в год столетия революции, но и в Год экологии в России, поэтому участникам предложено воплотить свои творческие задумки с использованием новых технологий и экологических материалов.

Центральная композиция фестиваля - "Сердце сада" одновременно напоминает об истории и о теме охраны окружающей среды. Она расположена перед самым старым дубом Михайловского сада, которому 281 год. Древний дуб обвит "артериями" - красными гирляндами, и возле него установлена колонка, из которой доносятся звуки биения сердца.

Рядом находится композиция "Открой себе мир". Она выложена из множества синих пластиковых бутылок, в центре которых растет молодое деревце - оно словно задыхается от огромного количества пластика, который выбрасывают люди.

Задуматься об экологии и о месте человека в окружающем мире предлагает композиция "Новая геометрия как искусство". Композиция состоит из деревянной террасы рядом с каменной стеной. На ней в кадке растут два дерева, но одно стоит как обычно, а другое - кроной вниз и вверх корнями. На стене размещен фрагмент газона.

"Это постмодернистская геометрия, когда природа не сдерживается какими-то рамками. Здесь мы попытались пофантазировать на тему летающего города. Эта концепция предполагает, что земля создана для земледелия, для природы, а человек живет не на земле, а в домах, каких-то капсулах. Не важно, как располагать живую природу, она все равно будет существовать рядом с человеком", - рассказала ТАСС автор проекта Дарья Борисова.

О фестивале

Фестиваль "Императорские сады России" продлится до 18 июня. Его посетителей ожидает разнообразная культурно- развлекательная и просветительская программа. Пройдут концерты музыкальных коллективов Санкт-Петербурга и Москвы, мастер-классы, лекции, экскурсии, модные показы, специальные мероприятия, рассчитанные на детей разного возраста, а также на людей и детей с ограниченными возможностями.

Международный фестиваль "Императорские сады России" проводится в Санкт-Петербурге с 2008 года. С каждым годом он набирает популярность, его посещают более 100 тыс. человек. Фестивали прошлых лет посвящались французским, итальянским, британским и восточным садам, искусству лабиринта и другим темам, связанным с развитием садово- паркового искусства.