Древнее зло опять пробудилось: новая "Мумия" как начало очередной киновселенной

Главное, что нужно понять перед просмотром новой "Мумии", — это не просто очередной ребут старой истории о египетских фараонах, древнем проклятии и замурованных заживо. Лента играет роль пролога для фантастической вселенной Dark Universe — детища Universal Pictures, которое в дальнейшем намерено бороться с блокбастерами Marvel и DC.

Для этой цели решили оживить монстров совсем далекого прошлого. Так, в Dark Universe появятся Человек-невидимка, Чудовище Франкенштейна, Человек-волк и многие другие. На роль первопроходца в широком прокате выбрали Мумию.

Место жреца Имхотепа, главного злодея старых "Мумий", заняла принцесса Аманет (София Бутелла). По сюжету она — единственная наследница египетского трона. Но у фараона рождается сын, и ее планы летят под откос. Решив захватить трон, Аманет вызывает бога хаоса и смерти Сета и заключает с ним договор.

Она перерождается, став чудовищем, и убивает своего возлюбленного, отца и брата. Народу это не сильно нравится, поэтому Аманет мумифицируют заживо и прячут как можно дальше за пределы Египта. Там она и остается до тех пор, пока ее не находит Том Круз.

YouTube/Universal Pictures Russia

Его герой Ник Мортон — офицер глубинной разведки, который вместе со своим напарником Крисом Вейлом (Джейк Джонсон) воюет в северном Ираке. Но оба делают это исключительно из корыстных побуждений. В местах, где обитают боевики, много археологических ценностей, которые можно продать на черном рынке.

Чтобы достать очередное сокровище, Мортон готов пренебречь здравым смыслом. Он нападает на базу боевиков и чуть не погибает от рук террористов. Спасает только вызванная поддержка с воздуха. Одна из ракет делает огромную воронку в песке, в которой, по счастливой случайности, оказывается та самая гробница Аманет.

"Что потом началось, не опишешь в словах", — пел Высоцкий совсем по другому поводу, но как будто после просмотра очередного кинокомикса. Верблюжьи пауки, черные вороны, песчаная буря, авиакатастрофа и вызволившаяся из саркофага Аманет, которая два часа будет гоняться за Томом Крузом, чтобы всадить ему нож в сердце. Не со зла, но во имя зла. Ведь только так можно впустить бога Сета в наш мир. По ходу сюжета в дело окажутся втянуты тамплиеры, которые еще в 12 веке утащили часть артефакта, необходимого для магического ритуала.

И доктор Генри Джекил (тот самый, что не сильно в ладах со своим альтер эго Эдвардом Хайдом). Его, к слову, сыграл Рассел Кроу, который идеально вписался в эту роль. Джекил в фильме — начальник организации по борьбе с монстрами под названием "Продиджиум". И у него на Мортона и мумию свои планы.

В целом "Мумия" кажется именно такой, какими должны быть фильмы DC — темными, жесткими и по большому счету без хеппи-энда. При этом первая кинолента из серии Dark Universe дает понять — создатели вселенной не боятся адаптировать старые истории под современность и развивать их дальше.

Все события происходят здесь и сейчас: террористы в Ираке, которые разрушают древние колонны; современный Лондон, где захоронение тамплиеров находят при строительстве метро. И, заметьте, никаких попыток перенести действие фильма во времена Первой мировой войны.

Dark Universe очень удачно вводит персонажей. Если у DC в "Отряде самоубийц" была целая группа действующих лиц, смешанных в непонятную кучу, то создатели новой вселенной в этом плане пошли по пути Marvel. В "Мумии" всего два ключевых героя (или антигероя) — это Ник Мортон и Генри Джекил. И оба они в достаточном объеме раскрываются по ходу фильма.

А как смогут сосуществовать другие старые персонажи на новый лад (например, Человек-невидимка в исполнении Джонни Деппа или Чудовище Франкенштейна, которого сыграет Хавьер Бардем), мы увидим в новых фильмах Dark Universe уже совсем скоро. Тогда же можно будет сказать, насколько жизнеспособна эта киновселенная. А пока, цитируя героя Рассела Кроу в "Мумии", "добро пожаловать в мир богов и монстров".

Тимур Фехретдинов