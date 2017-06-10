Резо Гигинеишвили представил в конкурсе "Кинотавра" фильм "Заложники"

СОЧИ, 10 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Фильм "Заложники" режиссера Резо Гигинеишвили, входивший в специальную программу "Панорама" 67-го Берлинского кинофестиваля, показали в субботу на основном конкурсе XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Зал Зимнего театра был заполнен до отказа. Поддержать режиссера пришли практически все почетные гости "Кинотавра". Фильм оценивало жюри со главе с актером, главой Театра Наций Евгением Мироновым.

"Как приятно мне было снимать легкие комедии, - признался режиссер со сцены. - Но сегодня не тот случай. Хочу поблагодарить фестиваль, все очень доброжелательны, мы научились радоваться за коллег".

"Это очень личная картина для меня, - продолжил Резо. - Мы преодолевали огромное количество трудностей. Фильм основан на событиях, которые произошли в Советской Грузии . Читая протоколы допросов, я не смог вычленить мотивацию, которая бы выгодно смотрелась в кино. Героями двигало что- то иррациональное, какое-то движение к свободе". Режиссер надеется, что зрители увидят "тот мир, в котором сегодня невозможно жить, искусственные ограничения, когда газировка или джинсы становятся символами свободы".

"У меня было ощущение, что мы снимаем античную драму. В этой трагедии каждый из героев достоин того, чтобы его оплакивали, - заключил Гигинеишвили.

Сюжет фильма

Кинолента основана на реальных событиях 19 ноября 1983 года и рассказывает о попытке угона самолета группой молодых мужчин и одной женщиной. В результате погибли оба пилота, бортпроводник, несколько пассажиров и двое захватчиков. Оставшихся в живых террористов приговорили к смертной казни, женщину - к 14 годам тюремного заключения.

В картине сыграли актеры Мераб Нинидзе, Ираклий Квирикадзе и другие.

Всего в основном конкурсе фестиваля участвуют 14 фильмов. Кроме "Заложников", это - "Теснота" Кантемира Балагова, "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Близкие" Ксении Зуевой, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Голова. Два уха" Виталия Суслина, "Жги" Кирилла Плетнева, "Мертвым повезло" Вадима Валиуллина, "Мифы о Москве" Александра Молочникова, "Рок" Ивана Шахназарова, "Прорубь" Андрея Сильвестрова, "Скоро все кончится" Алексея Рыбина, "Три сестры" Юрия Грымова, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова.