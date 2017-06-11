Итоги конкурса короткого метра "Кинотавра" объявлены в Сочи

СОЧИ, 11 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Фильм "Лалай-балалай" Руслана Братова победил в конкурсе "Кинотавр. Короткий метр". Лауреаты были объявлены на торжественной церемонии в Сочи.

Картина спродюсирована актером и режиссером Григорием Добрыгиным, также он стал и автором сценария. Жанр фильма - комедия. В картине снимались Евгений Сытый, Алексей Вертков, Сергей Аброскин, Павел Ворожцов и Александр Баширов.

Как отметил со сцены президент "Кинотавра" Александр Роднянский, "само по себе участие в конкурсе может сыграть колоссальную роль" в жизни режиссеров - на них обратит внимание и государство, и частные инвесторы. Программный директор фестиваля Ситора Алиева добавила, что впервые за 28 лет в программе короткого метра, в основном, представлены картины режиссеров из регионов.

"За поэтическую интонацию" жюри отметило картину "Первый" Ладо Кватания. Специального упоминания жюри удостоен фильм "Молоко" Дарьи Власовой. Гильдия киноведов и кинокритиков вручила свой диплом картине "Время жить, время умирать" Михаила Полякова. Это история о закономерных случайностях, борьбе со временем и преодолении себя ради общего блага. Также Гильдия отметила своей наградой "Белый слон" фильм "Молоко" - "за художественное преобразование нашей реальности и сюрреализм в искусстве".

Всего на конкурсе было представлено 28 фильмов. В жюри под председательством режиссера и оператора Сергея Мокрицкого также входили актриса Марина Александрова, продюсер Надежда Родионова, композитор Евгений Гальперин, национальный представитель РФ в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж" Леонид Демченко.

XXVIII Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.