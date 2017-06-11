Глава Фонда кино поддержал ограничение ротации одного фильма до 35% от числа сеансов

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Глава Фонда кино поддержал ограничение ротации одного фильма до 35% от числа сеансовКультура 11 июня, 15:35
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СОЧИ, 11 июня. /Спецкорр.ТАСС Наталья Баринова/. Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев поддержал инициативу Министерства культуры РФ об ограничении доли показов одного фильма 35 процентами от общего числа сеансов в кинотеатре.
"Это мое личное мнение: может быть, это и не такая вредная инициатива, я бы даже ее поддержал", - сказал Малышев на презентации издания Фонда кино "Киноиндустрия Российской Федерации. Цифры. Мнения" в рамках XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Малышев добавил, что такая мера будет способствовать разнообразию в кинотеатрах."Не вижу в этом ничего плохого", - сказал он.
Минкультуры РФ разработало проект федерального закона, согласно которому количество сеансов каждого фильма в кинотеатре в течение дня не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ подготовлен в целях "создания благоприятных условий для доступа граждан к наибольшему числу фильмов" и позволит "обеспечить многообразие демонстрируемых в кинотеатрах фильмов". Планируется, что норма вступит в силу в январе 2018 года.