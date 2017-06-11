Режиссеры-дебютанты показали свои фильмы в основном конкурсе "Кинотавра"

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СОЧИ, 11 июня. /Спецкорр. ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер-дебютант Ксения Зуева показала в воскресенье в конкурсе XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи свой фильм "Близкие", снятый без государственной поддержки. Также жюри оценило картину еще одного дебютанта - участника первого состава группы "Кино" Алексея Рыбина.
Ксения Зуева - ученица Владимира Хотиненко. Представляя свою картину в Зимнем театре, режиссер отметила, что "великая радость быть здесь со своей первой картиной". По словам Зуевой, ее лента - "очень честная, личная". В свою очередь продюсер фильма Катерина Михайлова рассказала, что картина "была снята без господдержки", поэтому создание ленты она считает их "маленьким подвигом". Лента рассказывает о недели из жизни одной семьи.
Также 11 июня жюри под председательством Евгения Миронова увидело фильм еще одного дебютанта - музыканта и писателя, участника первого состава группы "Кино" Алексея Рыбина - ленту "Скоро все кончится". Главный герой картины Михаил Носов (актер Михаил Сиворин) - простой рабочий, жизнь его состоит из труда у станка и одиночества. По словам режиссера, до сочинского фестиваля картину никто не видел.
"Мы решили, что только после "Кинотавра" покажем продюсерам и остальным, кому это может быть интересно", - пояснил Рыбин.
Кроме того, жюри оценит вечером картину Юсупа Разыкова "Турецкое седло" об агенте по наружному наблюдению КГБ.
Всего в основном конкурсе участвует 14 фильмов, победители будут названы 14 июня на закрытии "Кинотавра".