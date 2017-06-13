Новый фильм Софии Копполы покажут на закрытии Московского кинофестиваля

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Фильмы открытия и закрытия 39-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) объявила во вторник пресс-службе киносмотра, который пройдет в Москве 22-29 июня.

Откроет фестиваль индийский фильм "Бахубали. Завершение" Раджамоули - продолжение историко- приключенческой индийской киноэпопеи о принце Шивуду, которого спасли от преследования и воспитали простые люди. На закрытии покажут новую картину Софии Копполы "Роковое искушение" по знаменитому роману Томаса Каллинена.

"Список конкурсных фильмов также пополнился лентами "Мешок без дна" Рустама Хамдамова (Россия) и "Желтая жара" Фикрета Рейхана (Турция)", - уточнили в пресс-службе. Ранее в основном конкурсе ММКФ от России были заявлены фильмы Владимира Котта "Карп отмороженный" и "Купи меня" Вадима Перельмана.

В основной конкурс также вошли картины "Хохлатый ибис" (Китай), "Преисподняя" (Дания), "Селфи" (Испания), "Симфония для Анны" (Аргентина), "Звездачи" (Финляндия), "Апрельский сон длиной в три года" (Япония), "Обычный человек" (Республика Корея), "Лучший из миров" (Германия, Австрия), "Прыжок в воду" (Бангладеш, Индия).

В жюри основного конкурса, которое возглавит режиссер и продюсер из Финляндии Йорн Йохан Доннер, войдут режиссер и сценарист Альберт Серра (Испания), режиссер и продюсер Реза Миркарими (Иран), актриса Орнелла Мути (Италия), российский художник, драматург и режиссер Александр Адабашьян и киноэксперт Бригитта Мантей (Германия).

На фестивале кроме основного конкурса пройдут конкурсы документального кино и короткого метра, будут показаны картины из Южной Кореи и Индии, а также ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского. Все основные события в этом году будут происходить в киноцентре "Октябрь".

О фестивале

ММКФ - фестиваль класса "А", к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. Его история начинается в 1935 году, когда он прошел в первый раз, затем наступил перерыв почти в четверть века. Официальный отсчет фестиваля ведется с 1959 года, когда он был возобновлен. Сначала кинофорум в Москве проходил раз в два года.

В 1972 году он был зарегистрирован Международной ассоциацией кинопродюсеров по классу "А" и вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей.

С 2000 года ММКФ проводится ежегодно. Президент фестиваля - Никита Михалков.