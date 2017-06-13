Фонд Потанина подарил Третьяковской галерее картину Эрика Булатова

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд Владимира Потанина во вторник передал в дар Государственной Третьяковской галерее картину художника Эрика Булатова "Картина и зрители". Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Третьяковки Анна Котляр.

В Третьяковской галерее уже хранятся четыре произведения мастера.

"С полотном "Картины и зрители" коллекция Булатова в Третьяковской галерее стала вполне репрезентативной. В ней представлены как ранние его вещи, так и зрелые работы", - сказала Котляр.

По словам Котляр, пока работа Булатова будет экспонироваться в здании в Лаврушинском переулке, а позднее получит постоянную прописку на Крымском валу.

"Мы подготовим один из основных больших залов в галерее на Крымском валу с искусством конца XX - начала XXI веков. Полотно займет место в экспозиции рядом с другими произведениями этого автора, а также с работами Олега Васильева, Ильи Кабакова, Дмитрия Плавинского и других", - сказала собеседница агентства.

О картине

"Картина и зрители" представляет собой на первый взгляд реалистическое изображение посетителей в зале Третьяковской галереи перед картиной Александра Иванова "Явление Христа народу". "Однако, ставя реального зрителя в положение созерцающего зрителей внутри картины, автор выстраивает особую модель восприятия, - отметили в пресс-службе галереи. - Посетители музея становятся частью произведения Иванова, сливаются с ним".

Эрик Булатов - один из значительных современных художников, представитель московского концептуализма. Идея свободы и возможность ее существования в искусстве, отношения социального пространства и пространства искусства - главные темы его работ.