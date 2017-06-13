Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фонд Потанина подарил Третьяковской галерее картину Эрика Булатова

Культура
13 июня, 23:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В музее уже хранятся четыре произведения мастера

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Благотворительный фонд Владимира Потанина во вторник передал в дар Государственной Третьяковской галерее картину художника Эрика Булатова "Картина и зрители". Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Третьяковки Анна Котляр.

В Третьяковской галерее уже хранятся четыре произведения мастера.

"С полотном "Картины и зрители" коллекция Булатова в Третьяковской галерее стала вполне репрезентативной. В ней представлены как ранние его вещи, так и зрелые работы", - сказала Котляр.

По словам Котляр, пока работа Булатова будет экспонироваться в здании в Лаврушинском переулке, а позднее получит постоянную прописку на Крымском валу.

"Мы подготовим один из основных больших залов в галерее на Крымском валу с искусством конца XX - начала XXI веков. Полотно займет место в экспозиции рядом с другими произведениями этого автора, а также с работами Олега Васильева, Ильи Кабакова, Дмитрия Плавинского и других", - сказала собеседница агентства.

О картине

"Картина и зрители" представляет собой на первый взгляд реалистическое изображение посетителей в зале Третьяковской галереи перед картиной Александра Иванова "Явление Христа народу". "Однако, ставя реального зрителя в положение созерцающего зрителей внутри картины, автор выстраивает особую модель восприятия, - отметили в пресс-службе галереи. - Посетители музея становятся частью произведения Иванова, сливаются с ним".

Эрик Булатов - один из значительных современных художников, представитель московского концептуализма. Идея свободы и возможность ее существования в искусстве, отношения социального пространства и пространства искусства - главные темы его работ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
2
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
2
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
3
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
4
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
5
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
6
В Москве в ходе несанкционированной акции оппозиции задержали более 130 несовершеннолетних
7
Девушка получила удар током, делая селфи на крыше поезда в Башкирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама