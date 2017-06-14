Детский хор ансамбля имени Александрова откроет фестиваль "Нашествие"

ТВЕРЬ, 14 июня. /ТАСС/. Рок-фестиваль "Нашествие" в этом году впервые будут открывать юные музыканты - участники детского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Участники детского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выйдут вместе с Вячеславом Бутусовым на главную сцену фестиваля для его открытия", - уточнили в пресс-службе.

Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова - крупнейший художественный коллектив России, основанный в 1928 году и названный в честь автора музыки гимна СССР и России Александра Александрова. Исполняет военную музыку, песни советских и российских композиторов, а также народные песни и известные поп-композиции. Детский хор ансамбля, известный также как "Юные Александровцы", основан в 2007 году. Дети исполняют тот же репертуар, что и взрослые артисты.

Как сообщалось ранее, рок-фестиваль "Нашествие" пройдет с 7 по 9 июля в селе Большое Завидово Тверской области в 18-й раз. Мероприятие, которое проводится с 1999 года, проходит под открытым небом, а зрители во время фестиваля проживают в палаточных городках. В текущем году посетителей фестиваля ждет традиционная выставка техники и вооружения Министерства обороны РФ, где впервые будет представлен робот-пожарный, а также выступления более 100 различных рок-групп.