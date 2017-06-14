Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Детский хор ансамбля имени Александрова откроет фестиваль "Нашествие"

Культура
14 июня, 10:15 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 14, июня. /ТАСС

Участники детского хора выйдут на главную сцену фестиваля вместе с Вячеславом Бутусовым

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 14 июня. /ТАСС/. Рок-фестиваль "Нашествие" в этом году впервые будут открывать юные музыканты - участники детского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Участники детского хора Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выйдут вместе с Вячеславом Бутусовым на главную сцену фестиваля для его открытия", - уточнили в пресс-службе.

Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова - крупнейший художественный коллектив России, основанный в 1928 году и названный в честь автора музыки гимна СССР и России Александра Александрова. Исполняет военную музыку, песни советских и российских композиторов, а также народные песни и известные поп-композиции. Детский хор ансамбля, известный также как "Юные Александровцы", основан в 2007 году. Дети исполняют тот же репертуар, что и взрослые артисты.

Как сообщалось ранее, рок-фестиваль "Нашествие" пройдет с 7 по 9 июля в селе Большое Завидово Тверской области в 18-й раз. Мероприятие, которое проводится с 1999 года, проходит под открытым небом, а зрители во время фестиваля проживают в палаточных городках. В текущем году посетителей фестиваля ждет традиционная выставка техники и вооружения Министерства обороны РФ, где впервые будет представлен робот-пожарный, а также выступления более 100 различных рок-групп.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
2
"Зимнее утро" и отрывки из "Евгения Онегина" прозвучали на Кубе в день рождения Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
2
Лидер московского "Яблока" Митрохин задержан у здания Госдумы
3
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
4
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
5
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
6
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
7
Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО
Темы дня
Загрузка...
Реклама