Мединский: Баталов был интеллигентным человеком и никогда не кичился своей популярностью

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Алексей Баталов был удивительно скромным, интеллигентным человеком и никогда не кичился своей невероятной популярностью. Об этом говорится в соболезновании министра культуры РФ Владимира Мединского, слова которого привели ТАСС в пресс-службе ведомства.

Алексей Баталов скончался в четверг ночью на 89-м году жизни.

"Алексей Владимирович прожил долгую и интересную жизнь, воспитал не одно поколение талантливых артистов, его любили, перед ним преклонялись, но сам он был человеком удивительно скромным, интеллигентным и никогда не кичился своей невероятной популярностью", - отметил Мединский. Он добавил, что "эта удивительная внутренняя душевная чистота сделала его по-настоящему народным и родным для миллионов наших соотечественников".

Министр убежден, что Баталов был человеком поистине безграничного таланта, оставившего ярчайший след в истории отечественного киноискусства. "Он вошел в нее не только как гениальный актер, выдающийся педагог и чтец, обладавший неповторимым голосом, но и как талантливый режиссер, снявший, ставшие классикой "Три толстяка" и "Шинель", - напомнил Мединский.

Министр особо выделил роли Баталова в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Большая семья", "Летят журавли" и "Бег".