Мединский: Баталов был интеллигентным человеком и никогда не кичился своей популярностью

V рейтинг инновационного развития субъектов РФ: готовность регионов к будущемуЭкономика и бизнес 15 июня, 13:22
ПГК в январе-мае 2017 г. увеличила объем погрузки нефтепродуктов в Поволжье на 50%Транспорт 15 июня, 13:16
Путин обещает вернуться к вопросу индексации материнского капиталаОбщество 15 июня, 13:15
Баскетболист Джексон не будет играть в российских клубах после ухода из ЦСКАСпорт 15 июня, 13:12
Путин пообещал помощь в решении проблемы утилизации мусора в подмосковной БалашихеОбщество 15 июня, 13:11
Путин: Баталов обладал истинной интеллигентностью и внутренним достоинствомКультура 15 июня, 13:09
Александр Кержаков стал послом Петербурга на ЧМ-2018Спорт 15 июня, 13:05
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человекПроисшествия 15 июня, 13:03
"Военторг" подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Вежливые мишки"Армия и ОПК 15 июня, 13:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Народный артист СССР Алексей Баталов был удивительно скромным, интеллигентным человеком и никогда не кичился своей невероятной популярностью. Об этом говорится в соболезновании министра культуры РФ Владимира Мединского, слова которого привели ТАСС в пресс-службе ведомства.
Алексей Баталов скончался в четверг ночью на 89-м году жизни.
"Алексей Владимирович прожил долгую и интересную жизнь, воспитал не одно поколение талантливых артистов, его любили, перед ним преклонялись, но сам он был человеком удивительно скромным, интеллигентным и никогда не кичился своей невероятной популярностью", - отметил Мединский. Он добавил, что "эта удивительная внутренняя душевная чистота сделала его по-настоящему народным и родным для миллионов наших соотечественников".
Министр убежден, что Баталов был человеком поистине безграничного таланта, оставившего ярчайший след в истории отечественного киноискусства. "Он вошел в нее не только как гениальный актер, выдающийся педагог и чтец, обладавший неповторимым голосом, но и как талантливый режиссер, снявший, ставшие классикой "Три толстяка" и "Шинель", - напомнил Мединский.
Министр особо выделил роли Баталова в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Большая семья", "Летят журавли" и "Бег".