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"Притяжение" Федора Бондарчука покажут вне конкурса на Эдинбургском кинофестивале

Культура
15 июня, 12:43 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Наталья Баринова

Показ состоится в категории "Европейская перспектива" наряду с французскими, бельгийскими и шведскими фильмами

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Кадр из фильма "Притяжение"

Кадр из фильма "Притяжение"

© Filmpro.ru

СОЧИ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Наталья Баринова/. Фантастический фильм "Притяжение" Федора Бондарчука 28 и 30 июня покажут вне конкурса на Эдинбургском международном кинофестивале.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Art Pictures Studio, сооснователями которой являются Бондарчук и Дмитрий Рудовский.

"Фантастический блокбастер Федора Бондарчука впервые будет представлен в Великобритании в рамках Эдинбургского международного кинофестиваля (Edinburgh International Film Festival)", - отметили в пресс-службе. Картина, рассказывающая о нападении инопланетян на Москву, будет представлена 28 и 30 июня в категории "Европейская перспектива" наряду с французскими, бельгийскими и шведскими фильмами.

В российский прокат "Притяжение" выпустили этой зимой. "В конце мая фильм успешно стартовал в прокате на территории Южной Кореи, а до конца 2017 года фильм увидят также в Японии, Индии, Германии, Китае и странах Латинской Америки", - рассказали в компании. Кроме того, уже известно, что начата работа над продолжением картины - "Притяжением-2", которое выйдет в прокат 26 декабря 2019 года.

Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова. Согласно сюжету картины, "сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение - большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей".

Бондарчук в этом году отметил сразу два юбилея: ему самому исполнилось 50 лет, а компании Art Pictures Studio - 25.

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Бондарчук, Федор Сергеевич
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