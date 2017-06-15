Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгордума: Алексей Баталов достоин памятника в столице

Культура
15 июня, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Мосгордума готова рассмотреть заявку на установку монумента при условии стороннего финансирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Память о народном артисте СССР Алексее Баталове должна быть увековечена в виде памятника, заявку на установку монумента в Московской городской думе рассмотреть готовы. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов.

Смотрите также
Алексей Баталов

Народный артист СССР Алексей Баталов

"Конечно, такой легендарный актер достоин памятника. Мы готовы рассмотреть заявку. Однако, при условии, что на установку будет выделено стороннее финансирование", - подчеркнул он.

По его словам, пока никто заявку на установку памятнику актеру Алексею Баталову не подавал. Ближайшее заседание комиссии по монументальному искусству состоится в сентябре этого года.

Ранее представитель Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев сообщал ТАСС, что прощание с артистом Баталовым, скончавшимся на 89-м году жизни в ночь на четверг, состоится в Доме кино 19 июня в 11:30 мск.

Алексей Баталов - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова; 1953-1957). Снимался в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и другие. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Алексей Баталов
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Алексей Баталов
16
Скончался Алексей Баталов
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
2
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
3
Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в частной клинике Москвы
4
Прощание с Баталовым состоится 19 июня в Доме кино
5
Скончался Алексей Баталов
6
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человек
7
Путин ответит на вопросы россиян в эфире 15-й "Прямой линии"
Темы дня
Загрузка...
Реклама