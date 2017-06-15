Мосгордума: Алексей Баталов достоин памятника в столице

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Память о народном артисте СССР Алексее Баталове должна быть увековечена в виде памятника, заявку на установку монумента в Московской городской думе рассмотреть готовы. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Лев Лавренов.

"Конечно, такой легендарный актер достоин памятника. Мы готовы рассмотреть заявку. Однако, при условии, что на установку будет выделено стороннее финансирование", - подчеркнул он.

По его словам, пока никто заявку на установку памятнику актеру Алексею Баталову не подавал. Ближайшее заседание комиссии по монументальному искусству состоится в сентябре этого года.

Ранее представитель Союза кинематографистов РФ Клим Лаврентьев сообщал ТАСС, что прощание с артистом Баталовым, скончавшимся на 89-м году жизни в ночь на четверг, состоится в Доме кино 19 июня в 11:30 мск.

Алексей Баталов - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистического Труда (1989). Актер Центрального театра Российской армии (1950-1953), МХАТ им. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова; 1953-1957). Снимался в фильмах "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева", "Летят журавли", поставил фильмы "Шинель", "Три толстяка" и другие. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1966), Государственных премий СССР (1981) и РФ (2005).