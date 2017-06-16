Верхом на ракете: три книги о подлинной жизни астронавтов

Космические аппараты присылают на Землю фотографии звезд и бескрайних просторов, ученые продолжают искать жизнь вне нашей планеты, а инженеры придумывают, как освоить орбитальное пространство под бытовые нужды человечества. Если вы верите, что вскоре мы начнем колонизировать другие планеты, лихо летать в туристические трипы на Марс, то неплохо бы узнать, как на самом деле устроен космический быт астронавтов.

Крис Хэдфилд. "Руководство астронавта по жизни на Земле"

Издательство: Альпина Паблишер, 2015 год

Пожалуй, самая живая и дерзкая на сегодняшний день книга о том, как устроен быт тех, кто мечтал и смог стать космонавтом. За плечами автора, астронавта Криса Хэдфилда, 25 запусков шаттлов в качестве оператора связи, 4 тысячи часов на орбите, командование экипажем на МКС, бешеная медийность и десятки миллионов просмотров записанного в невесомости кавера на песню Дэвида Боуи "Space Oddity".

Развернуть © Издательство Альпина Паблишер

И да, этот человек рассказывает о своем пути астронавта так зажигательно и неприкрыто, что оторваться невозможно: "Представьте, что вы сидите в своей гостиной и увлеченно читаете книгу и вдруг, случайно подняв глаза, обнаруживаете себя лицом к лицу с тигром. Никаких предупреждений, ни звука, ни запаха — просто откуда ни возьмись появляется этот дикий зверь. Вид, который открылся передо мной, имел что-то такое же нереальное и фантастическое, и у меня никак не получалось соотнести его с тем, как мгновение назад я скучно возился с замком своего троса. Конечно, я выглядывал из иллюминатора шаттла, чтобы увидеть мир, но только теперь понял, что в действительности я его не видел. Держась за корпус корабля, который движется вокруг Земли со скоростью 28 000 км / ч, я мог теперь по-настоящему увидеть изумительную красоту нашей планеты, бесконечное количество текстур и красок. А по другую сторону от меня — бадья черного бархата, до краев наполненная звездами. Бескрайнее и подавляющее зрительное погружение. Я мог бы наслаждаться им вечно, но тут Скотт выбрался из шлюзового люка и поплыл по направлению ко мне. Мы приступили к работе".

Кип Торн. "Интерстеллар. Наука за кадром"

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2015 год

Пока вы дышали через раз и плакали, смотря в кинотеатре "Интерстеллар", Кип Торн, американский физик-теоретик и сопродюсер фильма, возможно, тоже всплакнул – от осознания того, какую гигантскую работу проделал, работая с режиссером фильма Кристофером Ноланом. И как будет плохо, если об этом никто не узнает.

Развернуть © Издательство Манн, Иванов и Фербер

В книге он шаг за шагом рассказывает о своем опыте работы над фильмом в качестве научного консультанта. Самая сладкая часть, конечно, научная – с диаграммами, картами, описанием физических законов и теми выводами, которые современные ученые сделали о черных дырах, кротовых норах, гравитационных аномалиях и других удивительных явлениях: "Эйнштейн бился над загадками гравитации с 1907 года. Наконец в 1912 году его посетило гениальное озарение. Он понял, что массивные тела вроде Земли или черных дыр могут искривлять время и это искривление является причиной гравитации. Он выразил эту идею в виде "эйнштейновского закона искривления времени" (как я его называю) — точной математической формулы, суть которой можно описать фразой: все стремится существовать там, где оно медленнее всего стареет, и гравитационное притяжение направлено именно туда. Чем больше замедление времени, тем сильнее гравитационное притяжение. На Земле замедление времени составляет лишь несколько микросекунд в день, поэтому силы гравитации здесь умеренные. На поверхности нейтронной звезды, где замедление времени составляет несколько часов в день, гравитация сильна чрезвычайно. А у поверхности черной дыры, где время почти не движется, гравитация настолько огромна, что даже свет не может ее преодолеть".

Майкл Маллейн. "Верхом на ракете"

Издательство: Альпина нон-фикшн, 2015 год

Автор книги — настоящий американский военный, и если вы готовы к бесконечным скабрезным шуткам и отсутствию восхищенного отношения к русским, – ее стоит прочитать. Хотя бы для того, чтобы узнать о том, как готовят астронавтов, о первых годах эксплуатации шаттлов: "Если у программы Space Shuttle и был золотой век, то это период с 1984 года до "Челленджера". За эти два года состоялось в общей сложности 15 успешных полетов, из них 10 в последние 12 месяцев".

Развернуть © Издательство Альпина нон-фикшн

Упоминание о трагедии на "Челленджере" есть практически во всех книгах, которые написаны астронавтами. И эта страница космической истории – редкий фрагмент, который написан Майклом Маллейном без иронии: "Единственным моим утешением была мысль о том, что их гибель была милосердно быстрой — мгновенная смерть, на которую все мы надеемся, когда придет наш час. В мгновение ока они ощутили максимальный напор скорости, увидели, как чернеет небо, предвкушая красоту космоса, а потом… небытие. Я был в этом совершенно уверен. Как может кто-нибудь пережить взрыв внешнего бака? Кабина находилась от него всего в паре метров, а в баке оставалось еще более миллиона фунтов горючего, когда он сдетонировал. Этот взрыв должен был разрушить кабину и все, что в ней находилось. Чем больше я думал об этом, тем крепче была уверенность: они умерли мгновенно. Позже мне предстояло узнать, как сильно я ошибался".

Анастасия Тмур