Музыка, цирк и казачья джигитовка: Гатчина открывает первый в России фестиваль оперетты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Гатчинский Государственный музей-заповедник (ГМЗ) под Петербургом представит в субботу первый в России фестиваль оперетты под открытым небом, который покажет туристам два спектакля и гала-концерт. Этот совместный проект Гатчинского ГМЗ и петербургского Театра Музыкальной комедии на три дня превратит бывшую императорскую резиденцию в "Оперетта-Парк", а спектакли будут включать элементы цирка и казачьей джигитовки.

"Это крупное культурное событие хорошо вписывается в парковый ландшафт, в чем мы убедились в прошлом году, когда на 250-летии Гатчинского дворца показали под открытым небом оперетту "Холопка". Удачная проба сил подсказала нам идею фестиваля, теперь уже из трех вечеров", - сказал журналистам генеральный директор театра Музкомедии Юрий Шварцкопф. Особенность предстоящего праздника заключается в том, что каждый из спектаклей в таком формате можно увидеть только один раз и только в Гатчине. В дальнейшем проект планируется сделать постоянным праздником поры белых ночей и таким образом повысить туристическую привлекательность Гатчины.

В первые два вечера на открытой сцене у Иорданского фасада Гатчинского дворца в оригинальной постановке режиссера Анны Осипенко предстанут две музыкальных фантазии на тему оперетты "Свадьба в Малиновке" Бориса Александрова и "Мистер Икс" Имре Кальмана.

"Свадьба" с джигитовкой

Спектакль-открытие фестиваля предоставит петербуржцам и гостям северной столицы единственный шанс увидеть популярную музыкальную комедию "Свадьба в Малиновке" на петербургской сцене, потому что обычно ее в репертуаре городских театров нет. В дирекции Гатчинского ГМЗ рассказали, что кроме солистов оперетты, хора и балета зрители увидят профессиональных наездников из центра казачьей джигитовки "Багмут", которые исполнят конные трюки и батальные сцены. О том, что спектакль проходит в музее, напомнит выставка народного деревенского быта конца XIX - начала XX века, которая предварит зрелище, а участвовать в нем будут даже четвероногие обитатели Дворцовой фермы Гатчины - кролики, куры и козы. С их помощью постановщики рассчитывают добиться достоверности в создании сельского колорита легендарной Малиновки.

"Мистер Икс" по-гатчински

Второй день фестиваля представит публике музыкальную фантазию "Мистер Икс" на тему знаменитой оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка". Ее партитура была пересмотрена специально для этого представления, в нее внесены исторические элементы, обычно не звучащие на современной сцене. В спектакль внесены также интерактивные элементы - великосветская публика в оперетте будет прибывать к месту действия в ретро-кабриолетах, танцоры исполнят вальс в непосредственной близости от зрителей, а цирковые артисты помогут воссоздать атмосферу цирка начала ХХ века. "Специально для фестиваля творческая команда проекта готовит совершенно новый спектакль, в котором примут участие профессиональные артисты цирка - акробаты, воздушные гимнасты, ходулисты, клоуны и жонглеры, - рассказали в Гатчинском ГМЗ. - Далеко не каждый театр может позволить себе масштабное зрелище, в котором цирк соединяется с театральным показом, и это делает гатчинского "Мистера Икс" особенным зрелищем".

Звезды оперетты

Фестиваль завершится 19 июня гала-концертом звезд оперетты, в котором примут участие артисты из Венгрии, Польши, Австрии и России. Ведущие солисты театров оперетты исполнят самые известные номера и арии из классического репертуара - спектаклей "Летучая мышь", "Баядера", "Веселая вдова" и "Графиня Марица". Устроители обещают, что публика увидит на сцене фестиваля звезду венгерской сцены Мару Кейковач, виртуозно исполняющую сложнейшие трюки, и впервые познакомятся с артистами польской вокальной школы Рафалем Бартмински и Иолантой Вагнер. Участником концерта станет также главный приглашенный дирижер Театра музкомедии Питер Гут из Австрии, один из немногих дирижеров-исполнителей мира.

Гатчина действует как музей с мая 1918 года. К 1941 году она имела репутацию "пригородного Эрмитажа" из-за своей богатейшей коллекции, включавшей более 54 тысяч экспонатов. Резиденция серьезно пострадала в годы войны: гитлеровцы взорвали дворец и похитили огромное количество экспонатов. Реставрация началась только в 1976 году и продолжается до сих пор. В наши дни Гатчинский замок включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.