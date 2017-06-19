Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве в Центральном Доме кино проходит прощание с Алексеем Баталовым

Культура
19 июня, 11:27 дата обновления: 19 июня, 12:26 UTC+3 МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Коллеги вспоминают артиста как очень скромного и достойного человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым проходит в понедельник в Центральном Доме кино в Москве.

Смотрите также

Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея Баталова

Коллеги вспоминают его как очень скромного и достойного человека.

Гроб с телом актера установили на сцене Большого зала. Рядом сидят его родные и коллеги. У гроба выставлен военный караул. На экране - фотография улыбающегося Баталова. В момент начала церемонии на экране возникла фраза: "Народный артист СССР Алексей Баталов". Вслед за ней появились фотоснимки из лучших кинофильмов с участием актера: "Москва слезам не верит", и "Дама с собачкой", "Живой труп", "Девять дней одного года", "Летят журавли".

Благородство и скромность

"Вот и наступил этот тяжелый, трудный день прощания с человеком, который являлся и будет являться частью великой культуры нашей великой страны", - сказал ведущий траурной церемонии, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он зачитал телеграммы соболезнований от официальных лиц.

По словам Герасимова, по уровню культуры, достоинства, благородства образцами для него были только два человека - Дмитрий Лихачев и Баталов. "Их присутствие в нашей жизни давало высокий уровень культуры и скромности, - отметил Герасимов. - Я видел его трепетную любовь к дочке Маше и жене Гитане - смелейшей циркачки, за которой ухаживало полмира. И Баталов скромно, но настойчиво победил всех конкурентов".

Кобзон о Баталове

Иосиф Кобзон со сцены выразил соболезнования всем людям, которые хотя бы единожды прикоснулось к образу, созданному этим "великим гражданином СССР и России". 

Смотрите также
Алексей Баталов

Народный артист СССР Алексей Баталов

"Он был очень прост, с ним очень интересно было встречаться, - сказал Кобзон. - Сейчас журналисты спрашивают, почему Баталов так мало снимался в последние годы. Это вопрос не ко мне, это вопрос к государству, к кинорежиссерам, которые в поисках своей звезды забывают, что есть ценности в культуры, которые никак заменить нельзя".

Также, отметил певец, Алексей Баталов не так много снимался, поскольку много времени отдавал своей семье - жене Гитане и дочери Маше, у которой с рождения серьезные проблемы со здоровьем. "Алеша очень беспокоился о Машеньке, думал, какое будущее ее ожидает, - пояснил Кобзон. - Баталов не скопил миллионы на съемках, его никогда меркантильные цели не интересовали".

Бурляев попросил помянуть Баталова молитвой

Большой зал Дома кино заполнен до отказа - люди стоят в проходах, сидят на ступеньках. "Алексея Баталова очень любили люди, доказательство тому - огромное количество людей, пришедших проститься с актером", - сказал на церемонии артист Николай Бурляев. Он попросил присутствующих отказаться от традиционных аплодисментов в конце церемонии и помянуть Баталова молитвой.

После прощания пройдет отпевание в храме иконы Божией Матери на Ордынке, похороны состоятся на Преображенском кладбище, он будет похоронен рядом с мамой. Алексей Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Алексей Баталов
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
19
Не только Гоша: жизнь и главные роли Алексея Баталова
Картина Тинторетто "Снятие с креста" на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России"
10
ГМИИ им. Пушкина впервые собрал в Москве работы Тициана, Тинторетто и Веронезе
18
Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Евросоюз на год продлил санкции против Крыма
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы
3
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
4
Законопроект Рады о реинтеграции Донбасса предусматривает наделение его особым статусом
5
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
6
Путин подписал поправки в Трудовой кодекс об установлении неполного рабочего времени
7
Новый возможный теракт в Лондоне - машина въехала в толпу мусульман
Темы дня
Загрузка...
Реклама