В Москве в Центральном Доме кино проходит прощание с Алексеем Баталовым

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Прощание с народным артистом СССР Алексеем Баталовым проходит в понедельник в Центральном Доме кино в Москве.

Коллеги вспоминают его как очень скромного и достойного человека.

Гроб с телом актера установили на сцене Большого зала. Рядом сидят его родные и коллеги. У гроба выставлен военный караул. На экране - фотография улыбающегося Баталова. В момент начала церемонии на экране возникла фраза: "Народный артист СССР Алексей Баталов". Вслед за ней появились фотоснимки из лучших кинофильмов с участием актера: "Москва слезам не верит", и "Дама с собачкой", "Живой труп", "Девять дней одного года", "Летят журавли".

Благородство и скромность

"Вот и наступил этот тяжелый, трудный день прощания с человеком, который являлся и будет являться частью великой культуры нашей великой страны", - сказал ведущий траурной церемонии, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Он зачитал телеграммы соболезнований от официальных лиц.

По словам Герасимова, по уровню культуры, достоинства, благородства образцами для него были только два человека - Дмитрий Лихачев и Баталов. "Их присутствие в нашей жизни давало высокий уровень культуры и скромности, - отметил Герасимов. - Я видел его трепетную любовь к дочке Маше и жене Гитане - смелейшей циркачки, за которой ухаживало полмира. И Баталов скромно, но настойчиво победил всех конкурентов".

Кобзон о Баталове

Иосиф Кобзон со сцены выразил соболезнования всем людям, которые хотя бы единожды прикоснулось к образу, созданному этим "великим гражданином СССР и России".

"Он был очень прост, с ним очень интересно было встречаться, - сказал Кобзон. - Сейчас журналисты спрашивают, почему Баталов так мало снимался в последние годы. Это вопрос не ко мне, это вопрос к государству, к кинорежиссерам, которые в поисках своей звезды забывают, что есть ценности в культуры, которые никак заменить нельзя".

Также, отметил певец, Алексей Баталов не так много снимался, поскольку много времени отдавал своей семье - жене Гитане и дочери Маше, у которой с рождения серьезные проблемы со здоровьем. "Алеша очень беспокоился о Машеньке, думал, какое будущее ее ожидает, - пояснил Кобзон. - Баталов не скопил миллионы на съемках, его никогда меркантильные цели не интересовали".

Бурляев попросил помянуть Баталова молитвой

Большой зал Дома кино заполнен до отказа - люди стоят в проходах, сидят на ступеньках. "Алексея Баталова очень любили люди, доказательство тому - огромное количество людей, пришедших проститься с актером", - сказал на церемонии артист Николай Бурляев. Он попросил присутствующих отказаться от традиционных аплодисментов в конце церемонии и помянуть Баталова молитвой.

После прощания пройдет отпевание в храме иконы Божией Матери на Ордынке, похороны состоятся на Преображенском кладбище, он будет похоронен рядом с мамой. Алексей Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни.