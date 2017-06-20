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Валерия Гай Германика снимет "околоправославное" и духовное кино

Культура
20 июня, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Режиссер заявила, что ее новый фильм, в котором сыграют Ксения Раппопорт и Агния Кузнецова, будет притчей о взаимоотношениях матери и дочери

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Режиссер Валерия Гай Германика

Режиссер Валерия Гай Германика

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Скандально известная режиссер Валерия Гай Германика собирается снять фильм "Мысленный волк" по сценарию Юрия Арабова. Она рассказала о новой картине во вторник в Министерстве культуры РФ во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором представлены проекты, претендующие на господдержку.

"Я хотела снять околоправославное, духовное кино", - заявила Гай Германика, создательница картин "Все умрут, а я останусь", "Да и да", сериалов "Школа" и "Краткий курс счастливой жизни". По словам режиссера, три года она "ходила с разными идеями и в итоге пришла к Юрию Арабову".

"Тема Арабова - как страхи объединяют людей, - пояснила Гай Германика. - Моя тема - это одиночества человека. Кино о духовности может снять только человек, который живет духовной жизнью. Я эту тему изучаю шесть лет". Ее новый фильм - притча о взаимоотношениях матери и дочери.

Главные роли, добавила режиссер, сыграют Ксения Раппопорт и Агния Кузнецова. В своем видеообращении Раппопорт отметила, что очень любит творчество и Арабова, и Гай Германики. "Мне это страшно интересно, - призналась актриса. - В фильме много юмора, загадок, вопросов без ответа. Героиня очень мне любопытна и совсем не близка: она считает, что своей дочери не может ничего передать, кроме таланта и желания жить".

В свою очередь Юрий Арабов выразил надежду, что их еще "не снятый фильм наведет шороху".

Уже известно, что лентой заинтересовались европейские прокатчики, Первый канал, а также отборщики двух российских кинофестивалей - "Кинотавра" и "Послания к человеку".

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