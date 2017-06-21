Пушкинский музей объединит древние артефакты и культ соцсетей на выставке Homo Virtualis

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Выставка-интервенция Homo Virtualis, в которой художники арт-группы Recycle Group отразили свое восприятие искусства в эпоху массмедиа, откроется в среду в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе ГМИИ.
"Цифровые технологии и социальные сети все активнее вторгаются в повседневную жизнь человека, трансформируя его взгляд на мир и классическое искусство. Они формируют у современного зрителя такой подход к жизни, при котором он уже не делает различия между высоким и низким, уникальным и растиражированным. Не важно, идет ли речь о человеке, шедевре искусства или кирпичной стене, - все равны перед линзой смартфона", - констатировали в музее.
В залах искусства Древнего мира, Средневековья, а также среди скульптур эпохи Возрождения постоянной экспозиции в рамках проекта будут размещены 16 объектов. Они выполнены с использованием дополненной реальности, поэтому, чтобы в полной мере прочувствовать идею выставки, понадобится скачать специальное мобильное приложение.
"Художники группы задают посетителям вопрос: чем могут быть измерены сегодня авторитет, влиятельность, популярность отдельного художника или целого музея - индексом цитируемости, числом подписчиков в социальных сетях, количеством лайков и селфи, сделанных на фоне произведений?", - отметили организаторы.
Кураторами проекта выступили заместитель заведующего Отделом искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ Александра Данилова и Полина Могилина из галереи "Триумф". Увидеть экспозицию можно до 20 августа.
Recycle Group основана в 2008 году художниками Андреем Блохиным и Георгием Кузнецовым. Арт-группа активно выставляется на различных площадках современного искусства во Франции, Италии, Великобритании, США и Бельгии. В 2017 году их проект "Blocked content" был представлен в Российском павильоне в рамках 57-й Венецианской биеннале современного искусства.