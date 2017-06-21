СМИ: фильм "Мумия" может принести своим создателям $95 млн убытка

МОСКВА, 21 июня. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Картина "Мумия" (Mummy, 2017) режиссера Алекса Куртцмана с Томом Крузом и Расселом Кроу в главных ролях грозит принести своим создателям, в первую очередь кинокомпании Universal Pictures, убытки в размере $95 млн. Об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на финальные подсчеты специалистов.

Согласно оценкам, доходы фильма от продажи билетов составят $375 млн: на внутреннем рынке США - $75 млн, на зарубежных рынках - $300 млн.

По действующей бизнес-модели, из этой суммы, полученной в мировом прокате, создателям картины достанется $146 млн. По данным Deadline, для того, чтобы выйти в ноль, необходимо получить с "Мумии" доход в $450 млн.

Столь разочаровывающие коммерческие результаты зафиксированы несмотря на первоначальный относительный успех ленты "Мумия", которая поставила рекорд по доходам в премьерную неделю для картины с участием Тома Круза, - $169,3 млн.

Однако "Мумия" не смогла поддержать крупный приток зрителей в первые дни показа в первую очередь на азиатском рынке, в особенности в Китае. Мощно стартовав в Азии, фильм на второй неделе резко сократил там аудиторию.

Сейчас позициям "Мумии" на мировом кинорынке угрожает выходящая в ближайший четверг пятая картина франшизы "Трансформеры" (Transformers) - “Трансформеры: последний рыцарь" (Transformers: The Last Knight) режиссера Майкла Бэя. Лента, дистрибьютером которой является кинокомпания Paramount Pictures, выходит в ближайшую пятницу в 42 странах, включая такие важнейшие для нее рынки как Китай, Россия и Южная Корея.

В США картина поступила в прокат в минувший вторник.

Согласно оценкам голливудских специалистов, производство "Мумии" обошлось в $195 млн, еще $150 млн пошло на продвижение и рекламу картины. В результате, общие расходы на фильм составили $345 млн.

По планам дистрибьютера "Мумии" кинокомпании Universal Pictures, именно за пределами США картина должна была сделать прибыль. Но сейчас эта перспектива кажется едва ли достижимой.

Так, на рынке Китая фильм собрал пока $81,4 млн или 34 проц от общих доходов "Мумии" в зарубежном прокате. Однако даже если в ближайшие дни картина сумеет достичь в КНР желанного уровня в $100 млн, то только 25 проц доходов от дополнительной суммы пойдет Universal Pictures.

Как отмечают специалисты, "Мумия" не стала коммерческим успехом не только на рынке США, но в в Европе. В Германии картина заработала $7,8 млн, во Франции – $3,4 млн. Что касается стран Латинской Америки, то там Том Круз никогда не пользовался излишней популярностью.

Deadline отмечает, что учитывая все доходы от фильма "Мумия", включая всемирный прокат и продажу телекомпаниям, набирается сумма в $250 млн, что на $95 млн меньше затрат на его создание и продвижение.

Относительная коммерческая неудача "Мумии", тем не менее, не поколебала мощную коммерческую поступь Universal Pictures в текущем году. Кинокомпания второй после Walt Disney переступила порог в $3 млрд кассовых сборов, из которых $2 млрд получено на зарубежных рынках. Это показатель в $3 млрд для кинокомпании был достигнут в рекордное в ее истории время и совпал с премьерной неделей "Мумии".

В целом в Universal Pictures, по словам кинематографических кругов, царит приподнятая атмосфера коммерческого успеха. В результате в Голливуде нет никакого сомнения в том, что амбициозный проект "Темной Вселенной", начало которой положила картина "Мумия", будет реализован.