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"Яндекс" сделал видеоклип в честь юбилея Виктора Цоя

Культура
21 июня, 18:52 UTC+3

Легендарному музыканту 21 июня исполнилось бы 55 лет

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Материал из 1 страницы

Яндекс/YouTube

Компания "Яндекс" сняла видеоклип, посвященный юбилею советского рок-музыканта Виктора Цоя, которому 21 июня исполнилось бы 55 лет.

Видео выложено на канале "Яндекса" на YouTube.

В подписи к ролику указывается, что "одну из самых известных песен "Кино" - "Звезда по имени Солнце" - исполняют современные петербуржцы: музыканты, актеры, студенты и просто прохожие". 

В клипе несколько десятков скрытых отсылок к песням, фильмам и эпизодам из жизни Цоя: от группы крови на рукаве до алюминиевых огурцов.

"Большинство деталей неслучайны, и найти их с первого раза непросто", - отмечают в "Яндексе".

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Биография Виктора Цоя

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