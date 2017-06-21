"Яндекс" сделал видеоклип в честь юбилея Виктора Цоя

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Компания "Яндекс" сняла видеоклип, посвященный юбилею советского рок-музыканта Виктора Цоя, которому 21 июня исполнилось бы 55 лет.
Видео выложено на канале "Яндекса" на YouTube.
В подписи к ролику указывается, что "одну из самых известных песен "Кино" - "Звезда по имени Солнце" - исполняют современные петербуржцы: музыканты, актеры, студенты и просто прохожие".
В клипе несколько десятков скрытых отсылок к песням, фильмам и эпизодам из жизни Цоя: от группы крови на рукаве до алюминиевых огурцов.
"Большинство деталей неслучайны, и найти их с первого раза непросто", - отмечают в "Яндексе".