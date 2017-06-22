Строительство Фестивального дворца в Москве начнется осенью

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Строительство Фестивального дворца начнется осенью 2017 года, все соответствующие документы подписаны. Об этом сообщил в четверг президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков на пресс-брифинге перед открытием 39-го по счету киносмотра.

"Строительство начнется осенью, все необходимые документы подписаны", - сказал Михалков, отвечая на вопрос ТАСС. Он добавил, что дворец будет располагаться рядом с "Лужниками". "Думаю, строительство завершится через два-три года", - добавил режиссер.

Разговоры о строительстве Фестивального дворца ведутся уже около 10 лет, и каждый раз сроки начала работ переносятся.