Строительство Фестивального дворца в Москве начнется осенью

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Строительство Фестивального дворца начнется осенью 2017 года, все соответствующие документы подписаны. Об этом сообщил в четверг президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков на пресс-брифинге перед открытием 39-го по счету киносмотра.
"Строительство начнется осенью, все необходимые документы подписаны", - сказал Михалков, отвечая на вопрос ТАСС. Он добавил, что дворец будет располагаться рядом с "Лужниками". "Думаю, строительство завершится через два-три года", - добавил режиссер.
Разговоры о строительстве Фестивального дворца ведутся уже около 10 лет, и каждый раз сроки начала работ переносятся.