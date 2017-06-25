Выставка художника Поленова откроет фестиваль "В поисках Земли обетованной" под Тулой

ТУЛА, 25 июня. /ТАСС/. Выставка "Василий Поленов на Святой Земле" откроет российско-израильский фестиваль искусств, который впервые пройдет в Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике В.Д. Поленова в Тульской области с 25 июня по 30 июля. Об этом ТАСС сообщили в музее.

"На выставке будут представлены картины из знаменитого "евангельского цикла" художника Василия Дмитриевича Поленова, который он считал главным трудом своей жизни. На экспозиции "Василий Поленов на Святой Земле" представлены картины: "Пределы Тирские", "Марфа приняла Его в дом свой", "За кого Меня почитают люди", этюды к картине "Христос и грешница", восточные пейзажи", рассказали в музее.

В музее-заповеднике также добавили, что впервые будут показаны графические работы Поленова, связанные с "евангельским циклом". "Также посетители увидят фотографии из путешествий художника на Восток, записные книжки и рукопись литературно-философского сочинения Поленова "Иисус из Галилеи", - отметили музейные работники.

Тему фестиваля задали паломничества Василия Поленова на Восток - в Палестину, которые он совершал дважды: в 1881-1882 годах и в 1899. "Художник Василий Поленов обратился к евангельской тематике неслучайно. Это явление во второй половине XIX века было обусловлено напряженными поисками духовных ориентиров. Восприятие Христа не только как безусловного авторитета, но и как реально жившего человека, становится признаком времени", - уточнили в музее.

Программа фестиваля

В течение месяца по воскресеньям на берегу Оки и на других площадках состоятся музыкальные, литературные и театральные события, будет организована детская программа. "В день открытия 25 июня состоится также концерт певица Дгани Цабари из Израиля. Программа ее выступления состоит из еврейских песен, авторами которых являются выходцы из стран Ближнего Востока - Йемена, Марокко, Туниса, Алжира. Эти песни прозвучат как в традиционных авторских вариантах,... так и в современных аранжировках", - рассказали ТАСС организаторы.

По их словам, в фестивале участвуют музыканты, артисты и лекторы из России, Израиля и Франции. "Например, 9 июля состоится творческий вечер прозаика Дины Рубиной, она прочитает зарисовки жизни в современном Израиле - возможно, некоторые из них лягут в основу ее будущих произведений", - сказали в музее.

Поленово

Поленово - государственный мемориальный историко- художественный и природный музей-заповедник художника Василия Поленова в Заокском районе Тульской области, который расположен на берегу реки Оки, в бывшей усадьбе Борок. Расстояние до Москвы - около 130 км. Музей построен в 1892 году по проекту самого Поленова как выставочные залы и мастерская для живописцев.

В 1918 году музей стал одним первых в стране, взятых под охрану и не подлежащих конфискации. За всю свою историю усадьба не знала "чужих рук": в течение более 120 лет семья Поленовых никогда не расставалась с домом. Сейчас директор музея - правнучка художника - Наталья Поленова. В 2014 году музей-заповедник стал объектом культурного наследия РФ.

Василий Поленов родился в 1844 году в Санкт-Петербурге, умер в 1927 году в усадьбе Борок Тульской области. Художник знаменит как своими пейзажами, так и картинами на христианские сюжеты. Последние годы жизни Поленов провел в Борке.