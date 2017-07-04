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Два лика Пушкина: почему у разных художников поэт сам на себя не похож

Культура
4 июля, 16:00 UTC+3

В 1827 году, 190 лет назад, практически в одно время были написаны два самых известных прижизненных портрета Пушкина. ТАСС — о том, почему на них изображены как будто два разных человека

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Первый портрет принадлежит кисти Ореста Кипренского, который до Александра Пушкина уже изображал других знаменитых поэтов — Константина Батюшкова и Василия Жуковского. 

Вторую картину написал Василий Тропинин, за свою жизнь создавший свыше трех тысяч портретов. Из-за своего происхождения (Тропинин был сыном крепостного) он тяготел к изображению простых людей — швей, ямщиков, уличных музыкантов.

Отсюда и два таких разных портрета Пушкина: у Кипренского поэт чинный и высокородный, но местами слишком символичный, у Тропинина — близкий зрителю, открытый и при этом более мистический.

ТАСС, собрав факты и мнения современников об обеих картинах, предлагает в интерактивной форме сравнить их и выбрать, какой Пушкин вам ближе.

Портрет кисти Ореста Кипренского

Портрет работы Василия Тропинина

Тимур Фехретдинов

Благодарим за предоставленные репродукции картин Государственную Третьяковскую галерею и Всероссийский музей А.С. Пушкина

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