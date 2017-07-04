Два лика Пушкина: почему у разных художников поэт сам на себя не похож

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Первый портрет принадлежит кисти Ореста Кипренского, который до Александра Пушкина уже изображал других знаменитых поэтов — Константина Батюшкова и Василия Жуковского.
Вторую картину написал Василий Тропинин, за свою жизнь создавший свыше трех тысяч портретов. Из-за своего происхождения (Тропинин был сыном крепостного) он тяготел к изображению простых людей — швей, ямщиков, уличных музыкантов.
Отсюда и два таких разных портрета Пушкина: у Кипренского поэт чинный и высокородный, но местами слишком символичный, у Тропинина — близкий зрителю, открытый и при этом более мистический.
ТАСС, собрав факты и мнения современников об обеих картинах, предлагает в интерактивной форме сравнить их и выбрать, какой Пушкин вам ближе.
Тимур Фехретдинов
Благодарим за предоставленные репродукции картин Государственную Третьяковскую галерею и Всероссийский музей А.С. Пушкина