Праправнук Александра III сравнил ленту "Матильда" с мультфильмом "Анастасия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Праправнук императора Александра III, представитель Объединения членов рода Романовых Павел Куликовский сравнил фильм Алексея Учителя "Матильда" с мультфильмом "Анастасия", а также заявил, что режиссер сделал ошибку, назвав картину исторической. Об этом Куликовский сообщил в среду на пресс-конференции в Екатеринбурге, куда прибыл для участия в международном фестивале православной культуры "Царские дни".

"Мы же знаем, сколько снято про Романовых всяких фильмов, много снято про Анастасию (дочь императора Николая II - прим. ТАСС). Мне нравится анимационный фильм "Анастасия", он сделан профессионально и пробуждает у детей интерес к истории. Но когда ты смотришь этот мультфильм, ты понимаешь, что это художественный вымысел. С "Матильдой" другая ситуация: в трейлере есть два рекламных заявления, видимо, для затравки - "секрет Романовых"... и "историческая драма", - сказал Куликовский.

Он пояснил, что для исторического фильма в "Матильде" много отступлений от истории. "Заявляется, что это историческая драма, с моей точки зрения, здесь и возникает ошибка режиссера, проблема. Я с этим не согласен, мне это не нравится... Мне казалось, что мы в 2017 году и хватит распространять ложь про мою семью, хватит этим заниматься, а тут опять появляется фильм с претензией на достоверность", - заявил Куликовский, уточнив, что сделал такие выводы после просмотра трейлеров.

Он отметил, что не планирует обсуждать фильм с режиссером. "Мы (представители династии Романовых - прим. ТАСС) к этому привыкли, потому что фильмов, фальсифицирующих историю моей семьи, было немало, это (фильм "Матильда" - прим. ТАСС) один из них. Фильм сделан, он будет показан, посмотрим, какая будет реакция у людей, не думаю, что будет большой успех. С Учителем мне обсуждать нечего", - добавил Куликовский.

Его также возмущает, что премьера картины Алексея Учителя запланирована на осень. "Возникает вопрос: почему премьера этого фильма, в котором так подробно освещается роман, флирт императора с балериной, приурочена к годовщине Октябрьской революции - трагическому событию русской истории... Для меня это совершенно неприемлемо, и я думаю, что для членов моей семьи тоже", - сказал он.

Куликовский добавил, что фильм может вызвать негативную реакцию представителей рода Романовых, живущих за границей. "Я не думаю, что потомки Романовых, которые живут за границей, так внимательно сейчас следят за дискуссией о "Матильде", которая идет в России. Но рано или поздно они этот фильм посмотрят, и, уверен, что вряд ли им это понравится", - добавил он.