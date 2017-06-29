Певица Адель может прекратить гастрольную деятельность

ЛОНДОН, 29 июня. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британская певица Адель не исключила, что может прекратить гастрольную деятельность. Намек на это содержится в печатной программе четырех ее концертов на лондонском стадионе "Уэмбли", которыми завершается 15-месячное мировое турне, сообщает Daily Mirror.

"Ну вот и все. После 15 месяцев гастролей и 18 месяцев, прошедших после выхода альбома "25", мы подошли к концу пути. Гастроли - это своеобразная вещь, они для меня не особенно подходят. Я - подлинный домосед и нахожу столько радостей в мелочах", - подчеркнула певица.

Адель напомнила, что в рамках состоявшегося турне она дала уже 119 шоу в Европе, США, Австралии и Новой Зеландии, а лондонские выступления 28 и 29 июня, а также 1 и 2 июля доведут число концертов до 123 и завершат турне на домашней для певицы площадке. "Мне хотелось, чтобы мои последние выступления состоялись в Лондоне, потому что я не знаю, буду ли я когда-либо снова выступать с гастролями", - отметила певица в своем обращении.

В этом году Адель стала триумфатором 59-й американской церемонии "Грэмми", завоевав все пять наград, на которые она была номинирована, включая основную - "Запись года". А в марте во время концерта в австралийском Брисбене она впервые подтвердила, что официально вышла замуж за предпринимателя Саймона Конекки, который является отцом ее сына - Анджело Джеймса Конекки, родившегося в 2012 году.

Журнал Billboard трижды признавал Адель артисткой года, а журнал TIME дважды включал ее в список самых влиятельных персон года. Объем проданных записей в ее исполнении превышает 100 млн.