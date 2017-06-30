Рисунок Виктора Цоя продан за 250 тыс. руб. на аукционе современного искусства

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Рисунок рок-музыканта Виктора Цоя "Без названия (Битва)" ушел с молотка на торгах аукционного дома "Литфонд" по номиналу - за 250 тысяч рублей. Об этом сообщили ТАСС организаторы торгов.

"Номинал в 250 тысяч рублей - приемлемая, я бы даже сказала невысокая цена за рисунок Виктора Цоя. Работ этого художника осталось совсем мало на рынке. Но "Литфонд" - достаточно молодой, начинающий аукцион, поэтому мы предлагаем художникам и владельцам из частных коллекций выставлять приемлемые цены на торгах", - объяснила корр. ТАСС руководитель департамента современного искусства аукционного дома "Литфонд" Ладимира Артемова.

Выполненный фломастером набросок музыканта датируется 1987 годом. На торги работу предоставил петербургский коллекционер, имя которого представители "Литфонда" предпочли не разглашать.

В числе топовых продаж торгов прошедшего аукциона - два произведения Ильи Китупа. Картина "ГАИ" (2007) из серии "На три буквы" была приобретена за 330 тысяч рублей, а созданная в 2003 году работа "100 км" - за 360 тысяч рублей. Интерес у коллекционеров вызвали и произведения Нины Котел. Ее картины "Счеты" и "Клавиатура", написанные в прошлом году, ушли с молотка по номиналу - по 100 тысяч рублей каждая.

В целом, эксперты аукционного дома отмечают, что спрос на современное искусство на торгах, проводимых "Литфондом", заметно растет. "Несмотря на сложную экономическую ситуацию последних двух лет, мы наблюдаем интерес к современному искусству", - отметила Артемова.

Цой-музыкант

Вокалист и гитарист Виктор Цой был автором практически всей музыки и текстов группы "Кино". К числу самых узнаваемых хитов группы "Кино" можно отнести: "Восьмиклассница" (1982), "Последний герой" (1984), "Перемен!" (1985), "Звезда по имени Солнце" (1987), "Группа крови" (1987).

Во второй половине 1980-х, в особенности после выхода альбома "Группа крови", коллектив приобрел широкую популярность в СССР, регулярно проводил концерты и гастроли, неоднократно становился лауреатом на фестивалях Ленинградского рок-клуба. Записи "Кино" распространялись миллионными тиражами, гастрольные концерты собирали аншлаги на стадионах. Виктор Цой стал символом эпохи перестройки.