В Карловых Варах открылся 52-й Международный кинофестиваль

КАРЛОВЫ ВАРЫ /Чешская Республика/, 30 июня /ТАСС/. В чешском городе Карловы Вары в пятницу открылся 52-й Международный кинофестиваль, церемония состоялась в отеле Thermal.

"Ежегодно на фестиваль в Карловы Вары приезжают тысячи фанатов современного киноискусства, - сообщил ТАСС официальный представитель смотра Ян Найман. - В фестивальной программе представлено 170 художественных и документальных фильмов. Мы ожидаем, что на показах побывает не менее 100 тысяч зрителей".

В ходе прошлогоднего кинофестиваля состоялось более 500 показов, кинозалы города были заполнены до отказа. "Картины прошлого смотра видели 135 тысяч зрителей. Уверен, что и нынешний соберет их примерно столько же", - сказал Найман.

Российские киноленты

Показы кинолент начнутся 1 июля, в этот же день состоится международная премьера включенного в главную конкурсную программу фестиваля художественного фильма-драмы российского режиссера Бориса Хлебникова "Аритмия".

В секции "К Востоку от Запада" Россию представит картина режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов".

В конкурсную секцию "Иной взгляд" включен художественный фильм "Реквием для миссис Джей" совместного производства России, Болгарии, Македонии, Сербии и Франции.

Награды фестиваля вручены американским актерам и композитору

Среди почетных гостей фестиваля - американские актеры Кейси Аффлек и Ума Турман. На торжественной церемонии открытия им были вручены специальные премии президента Карловарского фестиваля. За выдающийся вклад в развитие мирового кинематографа приз "Хрустальный глобус" получил американский композитор Джеймс Ньютон Ховард, написавший музыку к 120 фильмам (среди них, в частности, Pretty Woman ("Красотка"), Falling Down ("С меня хватит"), Fugitive ("Беглец"), Devil’s Advocate ("Адвокат дьявола"), Sixth Sense ("Шестое чувство").

Фестиваль продлится неделю

Жюри фестиваля возглавила германская актриса и сценарист Анна Брюггеманн. Смотр завершится 8 июля, когда будут объявлены победители и лауреаты конкурсной программы.

Кинофестиваль в Карловых Варах - один из старейших в Европе, он является ровесником Каннского смотра. Оба ведут свою историю с 1946 года.

В Чехии сначала киномарафон проводился каждый год за исключением 1953 и 1958 годов. В 1960 году фестиваль был переведен в самую престижную международную категорию "А". Тогда же было принято решение чередовать Карловарский и Московский кинофестивали. До 1994 года по четным годам мировое кино принимали в Карловых Варах, по нечетным - в Москве. С 1995 года оба фестиваля проводятся ежегодно.