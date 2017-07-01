Netflix приобрел права на показ норвежского комедийного сериала о викингах

ОСЛО, 1 июля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Завоевавший популярность в Норвегии комедийный телесериал о повседневной жизни викингов уже скоро заметно увеличит охват аудитории. Как сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания, американский сервис потокового видео Netflix приобрел права на показ сериала "Викинги".

В англоязычном прокате он получит название "Северяне" (Norsemen), чтобы зрители не спутали его с канадо-ирландской телеэпопеей "Викинги" (Vikings). Популярность этого, а также других высокобюджетных исторических и псевдоисторических сериалов, и вдохновила создателей норвежской телекомедии. В расчете на то, что тема заинтересует американские кабельные сети или интернет-каналы, съемки изначально велись сразу на двух языках - актеры произносили свои реплики как на норвежском, так и на английском. Как признаются авторы идеи, сценария и режиссеры норвежских "Викингов" Йон Ивер Хельгакер и Юнас Тургерсен, это один из немногих случаев, когда английская речь с характерным тягучим норвежским акцентом вполне уместна на телеэкране.

Действие сериала разворачивается в 790 году н.э. в вымышленном норвежском поселке Нурхейм, куда из очередного набега - к женам и детям - возвращается дружина викингов. Среди родных фьрдов их ждут не только пиры и здравицы, но и бытовые заботы, семейные дрязги и назревающие политические проблемы. В целом сохраняя верность духу эпохи, создатели сериала на примерах из раннего Средневековья раскрывают многие темы, близкие современным европейцам. Комический эффект обеспечивают мелькающие тут и там приметы современности, вроде словечек из молодежного сленга или оглашения "практической информации" для новоиспеченных рабов, которых ждет "много тяжелой работы, совсем немного развлечений, новые друзья и полное отсутствие зарплаты".

Среди героев сериала: хёвдинг Улав - стареющий и обремененный заботами предводитель дружины, его младший брат и наследник Орм, интересующийся поэзией и вязанием больше, чем сражениями, жена Орма воительница Фрёйя, которая в отличие от мужа ходит в набеги и там "грабит и насилует на 100% наравне с остальными", а также уроженец Рима Руфус, с трудом осваивающийся в новой для себя роли раба. Одним из центральных конфликтов сериала становится столкновение викингов с новыми для них веяниями цивилизации, причем преимущественно современными. Разбив нос Руфусу, Улав сетует на неэффективность управленческих методов, основанных на насилии. Лучший воин в Нурхейме Арвид переживает, что, став викингом, выбрал не ту профессию и не обзавелся хозяйством и семьей, а рабы, которых викинги привыкли безнаказанно убивать и мучить, начинают заявлять о своих правах.

Сериал уже получил престижную норвежскую теленаграду "Гулльрутен" как лучшая комедия 2016 года. Скандинавские критики сравнивают "Викингов" и фильмами британской комик-группы "Монти Пайтон" и американского режиссера Мэла Брукса, а также с мультипликационными и киноисториями о похождениях галла Астерикса и его друзей. При этом сериал критикуют за избыток кровавых сцен и туалетного юмора. В настоящему моменту сняты два сезона "Викингов" по 6 серий в каждом, но в Норвегии пока был показан лишь первый из них.