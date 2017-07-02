Историк моды: Пьер Карден стал образцом работоспособности в мире моды

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Французский модельер Пьер Карден, отмечающий в воскресенье 95-летие, стал образцом трудоспособности в мире моды, а также сумел совместить таланты кутюрье и предпринимателя. Таким мнением о юбиляре поделился с ТАСС историк моды, коллекционер и друг Кардена Александр Васильев.

"Мне трудно говорить объективно о Пьере Кардене по той причине, что я с ним лично знаком, один из немногих россиян, который был приближен к его двору. Ведь это император моды Франции", - подчеркнул Васильев.

Среди определений, которыми он описал Кардена, "непримиримый", "знающий себе цену", "целеустремленный", "хваткий", "трудоголик, способный на огромные часы примерок".

Путь к успеху

Историк моды отмечает необычную судьбу Кардена. "Пьер Карден родом из Венеции, его настоящее имя Пьетро Кардини. При этом все в мире считают Пьера Кардена символом французской моды, французского дизайна", - отметил Васильев.

Свою карьеру Карден начал в доме Кристиана Диора в конце 1940-х годов закройщиком женского пальто. Первый успех самостоятельного модельера пришел к нему в 1950-е годы. Известным его сделал необычный выбор тканей: шерсть вместо шелка, трикотаж вместо легких тканей.

"После полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году Пьер Карден был надолго подчинен космической теме, которая сделала его бренд абсолютно узнаваемым и очень важным в истории моды", - подчеркнул Васильев.

К наиболее известным изобретениям кутюрье относятся женские черные колготки, женские и мужские водолазки, а также популярные в 1960-1970-е годы "битловки".

Русская муза

В своем творчестве Карден тесно связан с Россией не только благодаря космической теме. "Главной его музой (не только по отношению к нашей стране - прим. ТАСС) была Майя Михайловна Плисецкая. В результате их дружбы почти весь гардероб Майи Михайловны был составлен из подарков Пьера Кардена", - рассказал Васильев, также близко знавший легендарную русскую балерину.

Многие вещи авторства Кардена из гардероба Плисецкой вдовец балерины, композитор Родион Щедрин передал коллекционеру. "Скоро их можно будет увидеть на выставке "Мода и футуризм", которая откроется в Центре Гейдара Алиева в Баку в конце сентября", - сообщил Васильев.

Модельер-предприниматель

Васильев отметил, что Карден имел не только художественные таланты, он был "гениальным предпринимателем".

СПЕЦПРОЕКТ "Мой любимый Карден" Как великий кутюрье шил костюмы для Большого театра, дружил с Майей Плисецкой и вдохновлялся полетом Гагарина

"Он сумел продать свое имя и бренд на множество изделий, необходимых человеку, - будь то шариковые ручки, колготки, посуда, шампанское. Его маркетинг в этой области был всегда очень агрессивным, но крайне продуктивным. И Пьер Карден еще в конце XX века стал одним из самых богатых мужчин во Франции", - заметил он.

По словам Васильева, зависть коллег к коммерческим успехам Кардена еще в 1970-е годы привела к тому, что модельера исключили из Палаты кутюрье Франции, и он не имел права показывать свои коллекции на Неделях высокой моды.

"Но это его не смутило. Пьер Карден смог приобрести знаменитый ресторан "Максим", где он устроил личный музей - Музей искусства 1900-х годов. Никто не мог предполагать, что его любимый стиль - модерн, ведь он всегда творил в стиле футуризма. Так же он купил сеть гостиниц и множество других ценнейших ресторанов, коммерческих предприятий, которые приносили огромный доход", - отметил историк моды.

Наследие маэстро

Сегодня марка Pierre Cardin не так успешна, как в 1960-1970-е годы, на которые пришелся расцвет творчества кутюрье.

"Конечно, всем интересно, кто получит по наследству этот бренд, который в последнее время потерял лоск самого авторитетного. Тем не менее, эту марку не только помнят, но и любят. Многие молодые мастера трудятся на марку и стараются ее реанимировать. Реанимировать - дело сложное, но я верю в успех", - заметил Васильев.

По его мнению, если теперь Кардену и не хватает собственных креативных идей, то уже точно хватит денег, чтобы привлечь тех, у кого они есть.

О годах активного творчества Пьера Кардена - с 1950-х до 1990-х годов - можно узнать в музее его творчества, разместившемся в парижском районе Марэ. "А в моей личной коллекции около 40 вещей от кутюр и прет-а-порте, подписанных брендом Пьер Карден", - признался Васильев.

Своему другу, "императору моды Франции" Васильев пожелал "здоровья и всяческих успехов". "Горжусь тем, что я его современник и смог хоть немного прикоснуться к его театральной деятельности (Карден владеет театром Espace Pierre Cardin), к его ресторанной деятельности и его музейным коллекциям", - сказал он.