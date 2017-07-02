Историк моды: Пьер Карден стал образцом работоспособности в мире моды

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Французский модельер Пьер Карден, отмечающий в воскресенье 95-летие, стал образцом трудоспособности в мире моды, а также сумел совместить таланты кутюрье и предпринимателя. Таким мнением о юбиляре поделился с ТАСС историк моды, коллекционер и друг Кардена Александр Васильев.
"Мне трудно говорить объективно о Пьере Кардене по той причине, что я с ним лично знаком, один из немногих россиян, который был приближен к его двору. Ведь это император моды Франции", - подчеркнул Васильев.
Среди определений, которыми он описал Кардена, "непримиримый", "знающий себе цену", "целеустремленный", "хваткий", "трудоголик, способный на огромные часы примерок".
Историк моды отмечает необычную судьбу Кардена. "Пьер Карден родом из Венеции, его настоящее имя Пьетро Кардини. При этом все в мире считают Пьера Кардена символом французской моды, французского дизайна", - отметил Васильев.
Свою карьеру Карден начал в доме Кристиана Диора в конце 1940-х годов закройщиком женского пальто. Первый успех самостоятельного модельера пришел к нему в 1950-е годы. Известным его сделал необычный выбор тканей: шерсть вместо шелка, трикотаж вместо легких тканей.
"После полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году Пьер Карден был надолго подчинен космической теме, которая сделала его бренд абсолютно узнаваемым и очень важным в истории моды", - подчеркнул Васильев.
К наиболее известным изобретениям кутюрье относятся женские черные колготки, женские и мужские водолазки, а также популярные в 1960-1970-е годы "битловки".
В своем творчестве Карден тесно связан с Россией не только благодаря космической теме. "Главной его музой (не только по отношению к нашей стране - прим. ТАСС) была Майя Михайловна Плисецкая. В результате их дружбы почти весь гардероб Майи Михайловны был составлен из подарков Пьера Кардена", - рассказал Васильев, также близко знавший легендарную русскую балерину.
Многие вещи авторства Кардена из гардероба Плисецкой вдовец балерины, композитор Родион Щедрин передал коллекционеру. "Скоро их можно будет увидеть на выставке "Мода и футуризм", которая откроется в Центре Гейдара Алиева в Баку в конце сентября", - сообщил Васильев.
Васильев отметил, что Карден имел не только художественные таланты, он был "гениальным предпринимателем".
"Он сумел продать свое имя и бренд на множество изделий, необходимых человеку, - будь то шариковые ручки, колготки, посуда, шампанское. Его маркетинг в этой области был всегда очень агрессивным, но крайне продуктивным. И Пьер Карден еще в конце XX века стал одним из самых богатых мужчин во Франции", - заметил он.
По словам Васильева, зависть коллег к коммерческим успехам Кардена еще в 1970-е годы привела к тому, что модельера исключили из Палаты кутюрье Франции, и он не имел права показывать свои коллекции на Неделях высокой моды.
"Но это его не смутило. Пьер Карден смог приобрести знаменитый ресторан "Максим", где он устроил личный музей - Музей искусства 1900-х годов. Никто не мог предполагать, что его любимый стиль - модерн, ведь он всегда творил в стиле футуризма. Так же он купил сеть гостиниц и множество других ценнейших ресторанов, коммерческих предприятий, которые приносили огромный доход", - отметил историк моды.
Сегодня марка Pierre Cardin не так успешна, как в 1960-1970-е годы, на которые пришелся расцвет творчества кутюрье.
"Конечно, всем интересно, кто получит по наследству этот бренд, который в последнее время потерял лоск самого авторитетного. Тем не менее, эту марку не только помнят, но и любят. Многие молодые мастера трудятся на марку и стараются ее реанимировать. Реанимировать - дело сложное, но я верю в успех", - заметил Васильев.
По его мнению, если теперь Кардену и не хватает собственных креативных идей, то уже точно хватит денег, чтобы привлечь тех, у кого они есть.
О годах активного творчества Пьера Кардена - с 1950-х до 1990-х годов - можно узнать в музее его творчества, разместившемся в парижском районе Марэ. "А в моей личной коллекции около 40 вещей от кутюр и прет-а-порте, подписанных брендом Пьер Карден", - признался Васильев.
Своему другу, "императору моды Франции" Васильев пожелал "здоровья и всяческих успехов". "Горжусь тем, что я его современник и смог хоть немного прикоснуться к его театральной деятельности (Карден владеет театром Espace Pierre Cardin), к его ресторанной деятельности и его музейным коллекциям", - сказал он.