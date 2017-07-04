В Третьяковской галерее открылся первый в России музейный кинотеатр

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Первый в России музейный кинотеатр открылся во вторник в Третьяковской галерее. Как сообщается на сайте Министерства культуры РФ, в его открытии принял участие министр Владимир Мединский.

"Это первый в России кинотеатр, где можно показывать фильмы с любых носителей: с узкой пленки, с широкой и со всех цифровых носителей. Это прекрасная идея организовать кинотеатр в Третьяковке, потому что еще с момента строительства Инженерного корпуса предполагалось, что здесь можно будет смотреть кино, но его никогда не показывали", - сказал Мединский.

Всего в кинотеатре будет работать четыре зала: два - в здании в Лаврушинском переулке, один - в Новой Третьяковке, а также летний кинотеатр на Крымском валу. По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, билеты можно будет приобрести как на сайте галереи, так и через онлайн-системы по аналогии с обычными кинотеатрами.

Первым показанным фильмом стала лента "Сергей Щукин. История коллекционера", подготовленная к выставке работ из собраний коллекционера, которая прошла в Париже в октябре 2016 года.