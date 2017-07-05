В Китае создана Ассоциация детских и юношеских театров БРИКС

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Учредительное заседание Ассоциации детских и юношеских театров БРИКС состоялось в среду в Тяньцзине (Северный Китай) в рамках Встречи министров культуры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР - прим. ТАСС). Участники заседания заявили о намерении проводить ежегодные встречи, осуществлять программы обменов, организовывать учебные курсы, участвовать в театральных фестивалях друг друга, поддерживать творческие инициативы учреждений и отдельных деятелей по созданию совместных работ. Стороны также обязались поддерживать партнерские отношения между арт-компаниями, предоставлять друг другу "время и пространство" для выступлений.
"Мне очень нравится идея создания такой ассоциации", - рассказала ТАСС директор Государственного академического центрального театра кукол им. С.В.Образцова Ирина Корчевникова. - Форма детских театров во всех странах выходит на первую позицию. В России детские театры получают конкретное развитие не только в больших, но и малых городах, они получают финансовую поддержку.
Ирина Корчевникова считает очень важным, чтобы дети "приходили в театр на спектакль, находились в зале, чувствовали эту электрическую дугу которая перетекает со сцены в зал".
"Очень важно взаимопроникновение культур. Для этого мы проводим фестивали, обмен гастролями. У нас недавно был китайский театр из провинции Сычуань - Театр "больших кукол". Это трех-четырехметровые куклы, которые вызвали у нашего зрителя большой интерес", - отметила Ирина Корчевникова.
По ее словам, "любое межнациональное общение театров - это обновление их крови. Абсолютно другой зритель, абсолютно другое прочтение. Очень важно, что здесь поднята тема детских театров".
Ассоциация детских и юношеских театров БРИКС будет выполнять функцию "просвещения и воспитания" в странах объединения, резюмировала она.Россию на встрече в Тяньцзине представляет министр культуры РФ Владимир Мединский. Участники мероприятия в течение двух дней обсудят планы взаимодействия пяти стран в области искусства, сохранения культурного наследия, индустрии культуры, культурного рынка.