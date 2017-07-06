Третьяковская галерея получила в дар картину Дмитрия Жилинского

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея пополнила свою коллекцию картиной Дмитрия Жилинского - одного из выдающихся художников второй половины XX - начала XXI века. Об этом ТАСС сообщила директор галереи Зельфира Трегулова.

"Картина Жилинского "Человек с убитой собакой", созданная в 1976 году, сделает коллекцию этого автора в Третьяковской галерее самой значительной музейной коллекцией в нашей стране, и завершит ее формирование", - отметила Трегулова, подчеркивая, что эта работа является одним из самых глубоких и философских произведений в отечественном искусстве 1960-1980-х годов.

Заведующая отделом искусства второй половины XX века Государственной Третьяковской галереи Наталья Александрова также заметила, что это полотно всегда привлекало внимание искусствоведов. "Это своеобразное посвящение художника XX веку, реалиям человеческой жизни и ее трагедиям", - добавила искусствовед.

Картина "Человек с убитой собакой" - дар от одного из партнеров, меценатов и дарителей Третьяковской галереи, который, как уточнила Зельфира Трегулова, просил не называть своего имени.

Уже 6 июля работа займет свое место в постоянной экспозиции Третьяковской галереи.

О Жилинском

Дмитрий Жилинский (1927-2015 гг.) - академик Академии художеств СССР, народный художник РСФСР, лауреат Госпремии РФ и Госпремии РСФСР им. И. Репина. Среди самых известных его произведений - "У моря. Семья", "1937" и "Времена года".

Эксперты отмечают, что Жилинский вдохновлялся в своем творчестве русской иконописью и искусством Возрождения. В их числе - "Семья Чернышевых" и "Воскресный день", на которой среди множества героев изображена и Катя Серова, правнучка художника Валентина Серова, двоюродного дедушки Жилинского.