СМИ: "Футурама" может перезапуститься в новом формате

Американский анимационный сериал "Футурама" может вернуться на экраны в новом формате. Об этом со ссылкой на одного из создателей проекта Дэвида Коэна сообщил портал NME.

"Сейчас к выпуску не готовятся ни новые серии, ни фильмы. Однако здесь и сейчас я обещаю, что позже этим летом будут захватывающие новости о новом направлении "Футурамы". Я не шучу", - цитирует NME Коэна.

Он отметил, что поклонники будут довольны, добавив, что не может сообщить другие подробности проекта.

Теперь фанаты "Футурамы" спорят, о каком же новом направлении для сериала идет речь, рассматривая такие варианты, как запуск мобильного приложения или игры, видео на YouTube, выпуск комиксов или даже открытие парка развлечений.

Научно-фантастический сатирический анимационный сериал Мэтта Грейнинга ("Симпсоны") и Дэвида Коэна вышел в эфир в 1999 году. В 2013 году телеканал Comedy Central закрыл "Футураму". Всего вышло семь сезонов и четыре фильма.