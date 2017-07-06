СМИ: "Футурама" может перезапуститься в новом формате

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Американский анимационный сериал "Футурама" может вернуться на экраны в новом формате. Об этом со ссылкой на одного из создателей проекта Дэвида Коэна сообщил портал NME.
"Сейчас к выпуску не готовятся ни новые серии, ни фильмы. Однако здесь и сейчас я обещаю, что позже этим летом будут захватывающие новости о новом направлении "Футурамы". Я не шучу", - цитирует NME Коэна.
Он отметил, что поклонники будут довольны, добавив, что не может сообщить другие подробности проекта.
Теперь фанаты "Футурамы" спорят, о каком же новом направлении для сериала идет речь, рассматривая такие варианты, как запуск мобильного приложения или игры, видео на YouTube, выпуск комиксов или даже открытие парка развлечений.
Научно-фантастический сатирический анимационный сериал Мэтта Грейнинга ("Симпсоны") и Дэвида Коэна вышел в эфир в 1999 году. В 2013 году телеканал Comedy Central закрыл "Футураму". Всего вышло семь сезонов и четыре фильма.