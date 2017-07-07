Умер писатель и сценарист Александр Рекемчук

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Писатель и сценарист, профессор Литературного института имени Горького Александр Рекемчук скончался в четверг на 90-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в окружении прозаика.

"Александр Евсеевич давно болел, в последние дни был в реанимации и в четверг скончался", - сказал собеседник агентства. Время и место прощания пока не определены.

Александр Рекемчук родился 25 декабря 1927 года в Одессе. Он был журналистом и писателем, состоял в редколлегиях журналов "Новый мир", "Знамя". В Литинституте Рекемчук вел семинар прозы.

Среди самых известных произведений писателя - "Молодо-зелено", "Мальчики", "Нежный возраст", по которым были поставлены фильмы, а также повести "36 и 6", "Хлопоты", сборник очерков "Мамонты". Книги Рекемчука выходили на английском, французском, немецком, польском и других языках, по его произведениям и сценариям выпущено одиннадцать художественных картин.